Generálové a admirálové se mají setkat příští úterý na základně námořní pěchoty Quantico ve státě Virginia. Resort obrany odeslal pozvánky všem účastníkům dříve v tomto týdnu. Mluvčí ministerstva obrany Sean Parnell potvrdil, že Hegseth „na začátku příštího týdne osloví své nejvyšší vojenské velitele“, neuvedl však žádné další podrobnosti.
Ve Spojených státech a desítkách dalších zemí napříč různými časovými pásmy působí přibližně 800 generálů a admirálů. Podle zdrojů listu WP se Hegsethův rozkaz vztahuje na všechny zástupce armády v hodnosti brigádního generála nebo vyšší, případně jejich ekvivalenty v námořnictvu, kteří zastávají velitelské pozice.
Zahrnuje také jejich nejvyšší poradce. Na schůzce se očekává přítomnost vysokých představitelů armády jak ze Spojených států, tak z misí v Evropě, na Blízkém východě a v oblasti Asie a Tichomoří.
„Lidé se teď pokoušejí pozměnit své plány a zjišťují, zda se také musí zúčastnit,“ řekl agentuře Reuters anonymně jeden z amerických činitelů. Podle zdrojů WP je setkání takového rozsahu zcela bezprecedentní, což mezi zástupci armády vyvolává obavy.
Svolání tolika vysokých vojenských představitelů na jedno místo – bez udání důvodu – totiž může představovat jedinečné bezpečnostní riziko. „Jsme si opravdu jisti, že chceme všechny tyto vysoké důstojníky na jednom místě?“ řekl deníku The New York Post vojenský analytik, který si přál zůstat v anonymitě. „Zdá se to jako ideální situace pro něco nemyslitelného.“
Hegseth v nedávné době nařídil rozsáhlé změny v armádě, včetně snížení počtu generálů o 20 procent, propouštění vysokých důstojníků bez udání důvodu a zasadil se také o rozšíření názvu ministerstva obrany o druhotný název „ministerstvo války“.
Oznámení o rozsáhlých změnách přišlo po Hegsethově propuštění přibližně sta generálů a admirálů. V posledních měsících ministr, stejně jako další členové vlády současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokračuje v propouštění lidí z vysokých pozic národních bezpečnostních agentur. Podle WP jsou mezi propouštěnými nepřiměřeně hodně zastoupeny ženy.
„Myslím, že je to skvělé,“ říká Trump
Vysocí vládní úředníci také připravují novou strategii národní obrany, podle které má být hlavní prioritou země obrana vlasti. V předchozích letech považovaly obranné složky za největší hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států Čínu. Někteří úředníci obeznámení s plánovaným setkáním sdělili WP, že i tato změna priorit by mohla být předmětem diskuze.
List The Wall Street Journal si pak všímá, že se schůzka bude konat v době, kdy Spojené státy v Karibiku provádějí letecké útoky na lodě podezřelé z přepravy drog z Venezuely, přičemž k tomu, co bylo tradičně považováno za úkol policejních složek, používají smrtící sílu.
Sám Trump se podle stanice Deutsche Welle podivil, proč je kolem svolané schůze takový povyk. „Proč je to takový problém? Nezapomeňte, že jsem prezident míru,“ řekl s tím, že oznámenou novinku „miluje“. „Myslím, že je to skvělé,“ dodal. Podle Trumpa se má Hegsethovi dovolit, aby se s generály spřátelil.
Význam akce snižoval i viceprezident J. D. Vance, podle nějž „to vůbec není neobvyklé“.