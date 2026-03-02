„Toto není Irák.“ Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, ujišťuje Hegseth

  14:42aktualizováno  15:36
Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, prohlásil v pondělí americký ministr obrany Pete Hegseth. Cílem nynějších útoků je podle něj zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu a zabránit zemi získat jaderné zbraně. Šéf Pentagonu to prohlásil na první tiskové konferenci od zahájení útoku na Íránu. Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.

„Toto není Irák. Není to nekonečné,“ prohlásil Hegseth s odkazem na válku v Iráku v letech 2003 až 2011. Americký prezident Donald Trump se v minulosti vymezoval proti svým předchůdcům, kteří se pouštěli do vleklých zahraničních válek, zejména na Blízkém východě.

Republikánský kandidát na tom z části založil i svou prezidentskou kampaň před volbami v roce 2024. Prosazoval vizi America First (Amerika na prvním místě), tedy upřednostňování národních zájmů v zahraniční i domácí politice, s čímž se ztotožňovala řada jeho příznivců v hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou).

Americký ministr obrany Pete Hegseth (2. března 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth (2. března 2026)
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
24 fotografií

Hegseth v pondělí ovšem odmítl upřesnit, jak dlouho bude nynější konflikt s Íránem trvat. Řekl pouze, že je to zcela na Trumpovi. „Čtyři týdny, dva týdny, šest týdnů. Termín se může posunut dopředu. Může se i opozdit,“ řekl šéf Pentagonu.

Íránská vláda „dostala jako dar smrt od Ameriky a smrt od Izraele“, řekl ministr obrany USA na tiskové konferenci s šéfem sboru náčelníků štábů Danem Cainem.

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Válka podle něj nebyla zahájena s cílem změnit režim, ale „režim se vskutku změnil a svět je díky tomu lepší“. Dodal, že Washington doufá, že Íránci se chopí této příležitosti.

Šéf Pentagonu obvinil Teherán, že se Spojenými státy odmítl vyjednat „mírovou a rozumnou“ dohodu. Írán podle něj zdržoval, aby získal čas na doplnění svých zásob raket a obnovení svých jaderných ambicí. Trump však podle Hegsetha podobné hry nehraje.

Írán se přepočítal. Poštval proti sobě státy Zálivu, mohou zaútočit po boku Izraele

Washington a Teherán se ještě ve čtvrtek účastnily nepřímých jednání v Ženevě o íránském jaderném programu, přičemž rozhovory měly pokračovat tento týden.

Ománský ministr zahraničí Badr Busaídí, jehož úřad rozhovory mezi USA a Íránem zprostředkoval, den před americko-izraelskými útoky stanici CBS News řekl, že vyjednávači dosáhli výrazného pokroku a dohoda o omezení íránského jaderného programu je na dosah. Írán podle něj souhlasil, že „nikdy, opravdu nikdy nebude mít... jaderný materiál, který by mohl být použit k výrobě (jaderné) bomby.“

Útok na Írán

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
153 fotografií

Hegseth vzdal v pondělí hold čtyřem americkým vojákům, kteří v konfliktu přišli o život. Šéf sboru náčelníků štábů Caine vyjádřil soustrast jejich rodinám a uvedl, že USA očekávají další ztráty. Na útocích se podle Cainea podílí námořnictvo, námořní pěchota, letectvo, vesmírné síly a pobřežní stráž ve spolupráci s izraelskou armádou.

Američanům se v Kuvajtu zřítilo několik stíhaček, zasáhla je protivzdušná obrana

Caine také oznámil, že stejně jako při amerických útocích na íránská jaderná zařízení loni v červnu, americká armáda nyní opět použila bombardéry B-2, které podle něj uskutečnily 37hodinovou cestu tam a zpět. Domovskou základnou těchto pro radary obtížně zjistitelných strojů je základna amerického letectva Whiteman v Missouri.

Šéf sboru náčelníků štábů několikrát zmínil, že armáda při úderech použila kybernetické technologie. Ty podle něj „efektivně narušily komunikace a senzorové sítě“, což Íránu znemožnilo efektivně reagovat.

