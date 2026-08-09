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Urychlete výrobu zbraní, urguje Pentagon firmy. Trump nedostatek popírá

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  17:55
Pete Hegseth (3. srpna 2026)

Pete Hegseth (3. srpna 2026) | foto: AP

Systém THAAD během cvičení na letecké základně Andersen na Guamu. (6. února...
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Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na letišti v Los Angeles před...
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Pentagon tento týden urgoval americké zbrojařské společnosti, aby urychlily výrobu a dodávky zbraní včetně munice, které má armáda Spojených států ve válce s Íránem extrémní nedostatek. Americký prezident Donald Trump přitom dříve zprávy o špatném stavu zásob popřel.

Náměstek ministra obrany Steve Feinberg lídrům zbrojařského průmyslu v dopise napsal, že mají 21 dní na předložení plánu, jak hodlají požadavek vlády splnit.

Píše o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany.

USA vyčerpaly až 80 procent střel pro THAAD. Docházejí i balistické rakety

„Víceleté vývojové cykly jsou nepřijatelné. Musíme ihned urychlit programové harmonogramy a rozšířit naši výrobní kapacitu,“ napsal Feinberg velkým společnostem, jako jsou Boeing, Lockheed Martin a RTX. Náměstek se zaměřil i na potřeby nesouvisející s válkou s Íránem, jako jsou satelitní komunikace a systémy protivzdušné obrany nové generace.

Vyčerpané zásoby munice se v poslední době staly zdrojem napětí mezi prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem obrany Petem Hegsethem, informoval nedávno WP. Problém by však mohl zůstat z velké části nevyřešen do doby, než Kongres schválí další finance na obranu, míní podle listu experti na obranný průmysl.

Trump popřel nedostatek munice. Hrozí dlouhým vězením těm, kdo tvrdí opak

Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth Social zprávy o špatném stavu zásob popřel a tvrdil, že Spojené státy mají „obrovské množství“ munice a že velké množství se navíc vyrábí a dováží do USA podle potřeby.

Představitelé tradičních zbrojních firem i start-upů ze Silicon Valley v červenci dostali pozvánku do Bílého domu, kde je přivítali Trumpova personální šéfka Susie Wilesová, Hegseth, ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB) Russell Vought a ředitel pro legislativní záležitosti Bílého domu James Braide, sdělily zdroje WP.

Tak má Amerika na Írán dost raket, nebo ne? Čísla vypadají jako varovný prst

Zástupce firem jako Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril či Palantir na schůzce požádali, aby u amerických zákonodárců lobbovali za zvýšení výdajů na obranu.

Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února podle stanice CNN vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot. Rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů, informovala tento týden agentura Reuters.

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