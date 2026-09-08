„Tohle není normální. Ministr Hegseth má nejvyšší úroveň bezpečnostního prověření. Nemůže prostě dát své ženě přístup k utajovaným materiálům a říct: ‚Tady, zlato, podrž mi pivo a pohlídej mi utajované informace,‘“ zuřil loni demokratický senátor Chris Coons po zjištění, že Hegsethová byla v chatu, kde její manžel sdílel plány úderů proti Húsíům v Jemenu.
Hegsethová má v Pentagonu mnohem větší roli, než jakou chotě politiků obvykle zastávají. Vedla pohovory s uchazeči o důležité pozice, připravovala manžela na veřejná vystoupení a účastnila se jeho schůzek s novináři. Svého muže doprovázela také na setkání se senátory.
Její role navíc dostala i oficiální podobu.