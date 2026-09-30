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Strach z mocenského vakua. USA po 12 letech ukončily vojenskou misi v Iráku

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  12:33aktualizováno  12:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi, uvedl ve středu mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Mise se po dobu 12 let zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), která od roku 2014 po určitou dobu ovládala rozsáhlá území v Iráku a v Sýrii.

„Tento milník odráží úspěch dvanáctileté kampaně, která porazila IS jako organizovanou vojenskou hrozbu v Iráku i v celém regionu. Znamená také přechod od válečné koaliční mise k bezpečnostním snahám vedeným Irákem, které jsou podporovány běžnějšími bilaterálními bezpečnostními vztahy,“ uvedl Parnell. Ukončení mise je součástí postupného procesu na základě dohody USA a Iráku ze září 2024.

Přestože má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné, a to právě s ohledem na předpokládané posílení postavení proíránských milic, upozorňují média. Odchod amerických jednotek naopak uvítal a podporuje Teherán.

Irácký premiér Alí Zajdí tento krok pozitivně přivítal. „Začala nová éra, která se vyznačuje suverenitou Iráku, pevností jeho institucí (...) a vyváženými partnerstvími s jeho přáteli,“ prohlásil premiér během slavnostního ceremoniálu.

Írán a USA obnovily palbu. Rakety mířily na americké základny i na milice v Iráku

Zatímco irácká vláda označuje krok za den samostatnosti a Írán za historické vítězství, iráčtí Kurdové se obávají vzniku bezpečnostního vakua, uvedla stanice Al-Džazíra.

Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně IS.

Podle Parnella Spojené státy očekávají, že irácké bezpečnostní síly, včetně kurdských jednotek pešmergů, budou i nadále „usilovat o zajištění bezpečnosti“ v Iráku a potlačí zbylé složky IS.

Spojené státy v roce 2003 podnikly invazi do Iráku, při níž svrhly režim prezidenta Saddáma Husajna. Během následné dlouholeté okupace americká armáda a její spojenci čelili ozbrojenému povstání sunnitských i šíitských milic.

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Na konci roku 2011 se USA z Iráku stáhly, nicméně americké jednotky se do země vrátily o tři roky později v reakci na vzestup IS, který dobyl v Iráku a v sousední Sýrii rozsáhlá území, na nichž vyhlásil chalífát. Do boje proti IS se zapojily i proíránské šíitské milice, z nichž některé tento rok útočily na americké základny a další objekty USA, včetně diplomatických misí.

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