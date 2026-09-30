Strach z mocenského vakua. USA po 12 letech ukončily vojenskou misi v Iráku

„Tento milník odráží úspěch dvanáctileté kampaně, která porazila IS jako organizovanou vojenskou hrozbu v Iráku i v celém regionu. Znamená také přechod od válečné koaliční mise k bezpečnostním snahám vedeným Irákem, které jsou podporovány běžnějšími bilaterálními bezpečnostními vztahy,“ uvedl Parnell. Ukončení mise je součástí postupného procesu na základě dohody USA a Iráku ze září 2024.
Přestože má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné, a to právě s ohledem na předpokládané posílení postavení proíránských milic, upozorňují média. Odchod amerických jednotek naopak uvítal a podporuje Teherán.
Irácký premiér Alí Zajdí tento krok pozitivně přivítal. „Začala nová éra, která se vyznačuje suverenitou Iráku, pevností jeho institucí (...) a vyváženými partnerstvími s jeho přáteli,“ prohlásil premiér během slavnostního ceremoniálu.
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Írán a USA obnovily palbu. Rakety mířily na americké základny i na milice v Iráku
Zatímco irácká vláda označuje krok za den samostatnosti a Írán za historické vítězství, iráčtí Kurdové se obávají vzniku bezpečnostního vakua, uvedla stanice Al-Džazíra.
Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně IS.
Podle Parnella Spojené státy očekávají, že irácké bezpečnostní síly, včetně kurdských jednotek pešmergů, budou i nadále „usilovat o zajištění bezpečnosti“ v Iráku a potlačí zbylé složky IS.
Spojené státy v roce 2003 podnikly invazi do Iráku, při níž svrhly režim prezidenta Saddáma Husajna. Během následné dlouholeté okupace americká armáda a její spojenci čelili ozbrojenému povstání sunnitských i šíitských milic.
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Na konci roku 2011 se USA z Iráku stáhly, nicméně americké jednotky se do země vrátily o tři roky později v reakci na vzestup IS, který dobyl v Iráku a v sousední Sýrii rozsáhlá území, na nichž vyhlásil chalífát. Do boje proti IS se zapojily i proíránské šíitské milice, z nichž některé tento rok útočily na americké základny a další objekty USA, včetně diplomatických misí.