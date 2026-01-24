Rusko je pro Evropany zvladatelnou hrozbou, jsou mnohem silnější, míní USA

  18:34
Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance.
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...

Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během tiskové...
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Lidé se objímají poté, co ruská raketa zasáhla bytový dům v Kyjevě. (17. června...
Americký ministr obrany Pete Hegseth, šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald...
Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.

„Rusko není v pozici, aby si mohlo nárokovat nadvládu v Evropě,“ stojí v dokumentu. Ten poukazuje, že evropští členové NATO převyšují Rusko „v měřítku hospodářství, obyvatelstva a latentně i vojenské síly“.

Strategie ukazuje graf, podle kterého hospodářství členů NATO bez Spojených států je 13krát větší než to ruské.

USA vydaly novou obrannou strategii. Mění postoj k Číně, pro spojence má varování

Dokument poukazuje, že Rusko bude v budoucnosti „přetrvávající ale zvládnutelnou hrozbou pro východní členy NATO“.

Válka na Ukrajině ukázala podle Pentagonu, že Rusko má schopnost vést douhou válku ve svém sousedství. Zároveň má i největší jaderný arzenál, který by dokázal ohrozit i Spojené státy.

„Ruská vojenská hrozba je primárně zaměřená na východ Evropy,“ uvádí Pentagon. „Naštěstí naši spojenci v NATO jsou výrazně silnější než Rusko,“ uvádí strategie. Ta poukazuje, že samotné hospodářství Německa je větší než to ruské.

„Naši spojenci v NATO jsou proto v silném postavení, aby byli primárně odpovědní za konvenční ochranu Evropy s kritickou ale omezenější podporu USA,“ uvádí dokument. Ten poukazuje na závazek států NATO z loňského roku navýšit výdaje na obranu až na 3,5 procenta HDP.

Podle Pentagonu evropské státy mají také hlavní odpovědnost za podporu ukrajinské obraně a za ukončení války na Ukrajině. „Zabezpečení a udržení míru vyžaduje vedení a závazek od našich spojenců v NATO,“ uvádí strategie.

Evropa má větší síly než USA. Na Rusko jí chybí jen sebevědomí, vzkazuje generál

Dokument vydaný Pentagonem vyzývá americké spojence v Evropě a Asii, aby převzali větší podíl za svou bezpečnost.

Předchozí národní obranná strategie byla zveřejněna v roce 2022 za vlády prezidenta Joea Bidena a zaměřovala se především na Čínu jako na hlavní strategickou výzvu pro USA. Současná administrativa Donalda Trumpa vnímá jako svůj úkol obnovit americkou dominanci v západní hemisféře.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Agenti v Minneapolisu zastřelili dalšího člověka. Byl ozbrojený, tvrdí ministerstvo

Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu hlídají oblast, kde se...

Jednapadesátiletý muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že byl ozbrojený a agent střílel ve sebeobraně. Guvernér státu...

Šéf ukrajinské diplomacie v polemice přirovnal Orbána k Hitlerově poskoku

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha (3. prosince 2025)

Diplomatický spor mezi Kyjevem a Budapeští se vyostřuje. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že ještě sto let nebude v Budapešti parlament, který by odhlasoval vstup Ukrajiny do EU. Ukrajinský...

24. ledna 2026  17:46

Margo, bohyně s mobilem. Trumpův svět na sítích utváří nenápadná influencerka

Asistentka a poradkyně pro komunikaci amerického prezidenta Donalda Trumpa...

Málo známá asistentka a poradkyně pro komunikaci amerického prezidenta Donalda Trumpa Margo Martinová stojí za všudypřítomností šéfa Bílého domu v online prostoru. Tvoří videa, která dále rozšiřuje...

24. ledna 2026  17:31

Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Přes milion lidí v zemi je bez elektřiny

Ruské drony útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, jeden člověk zemřel. (24....

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinské metropole Kyjev, útoky hlásil i Charkov. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. V Kyjevě jeden člověk zahynul, další jsou...

24. ledna 2026  8:08,  aktualizováno  17:03

Nigérie zažívá solární revoluci. Fotovoltaika rychle nahrazuje nečisté zdroje

Solární panel v ulic ve čtvrti Ojuelegba v Lagosu v Nigérii (20. srpna 2022)

Jednu z nejméně dostupných a spolehlivých elektrických sítí na světě má Nigérie. Bez přístupu k elektřině tam i v roce 2026 je skoro 90 milionů lidí, což je více než kdekoliv jinde. V blízké...

24. ledna 2026

GLOSA: Šťastný nový rok přejí Vídeňští filharmonikové. I na nosičích

Dirigent Yannick Nézet-Séguin a Vídeňští filharmonikové při koncertu 1. ledna...

Novoroční koncerty Vídeňských filharmoniků jsou velkou společenskou událostí, která je televizí a rozhlasem přenášena do více než 150 zemí. Ten letošní, který dirigoval poprvé Yannick Nézet-Séguin,...

24. ledna 2026  16:16

Čeburaška opět jitří emoce. Ohrožuje základy Ruska, bije ideolog na poplach

Žena v Moskvě pózuje s figurínou filmové postavy Čeburaška. (31. prosince 2025)

Hrdina ze sovětských kreslených pohádek rozpoutal v Moskvě kulturní válku. Filmová série o Čeburaškovi láme v kinech rekordy návštěvnosti, ale zároveň vyvolává hněv ruských nacionalistů. Ti varují...

24. ledna 2026  16:14

V Abú Zabí skončilo další jednání o Ukrajině. Pozitivní, hodnotí jej tamní vláda

Představitelé USA, Ukrajiny, Ruska a SAE na jednání v Abú Zabí. (23. ledna 2026)

Druhý den třístranných rozhovorů delegací USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině podle zdrojů agentur Reuters a AFP skončil. Rozhovory o americkém plánu na zastavení bojů se od pátku...

24. ledna 2026  15:26,  aktualizováno  16:12

Trump vyhrožuje Kanadě 100% cly za deal s Čínou. Premiéra ponížil na guvernéra

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...

Americký prezident Donald Trump v sobotu pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň na sociální síti označil kanadského premiéra Marka Carneyho...

24. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:53

Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou

Premiér a předseda ANO na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Spory kolem možnosti poskytnout letouny L-159 Ukrajině označil premiér Andrej Babiš za umělý problém. „Karel Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel,“ prohlásil předseda ANO na adresu náčelníka generálního...

24. ledna 2026  15:45

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sněmu s svého hnutí (24. ledna 2026)

Za chybu premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu svého hnutí označil, že nebyl změněn volební systém do Sněmovny na většinový. Voliči podle něj dali ve volbách najevo, že chtějí změnu a...

24. ledna 2026  6:25,  aktualizováno  15:39

