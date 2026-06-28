Bílý dům se pochlubil „vlasteneckým“ pasem k výročí USA. Nese podobiznu Trumpa

Na jedné ze dvou stran, které budou tematicky upravené k 250. výročí nezávislosti USA, je zobrazen právě současný americký prezident. V pozadí je text Deklarace nezávislosti a v dolní části stránky pak Trumpův podpis. „Ten pas říká: Vítejte, ale buďte hodní!“ napsal prezident na svou síť.
Podle deníku The New York Times vydají úřady na 40 tisíc takto speciálně upravených pasů. Dostupné budou do vyčerpání zásob. Pas ze speciální edice dostanou Američané, kteří si o doklad zažádají na přepážce, naopak nebude dostupný při online podání žádosti.
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Trump slaví osmdesát. Jak dobře ho znáte?
Spojování Trumpova jména s 250. výročím nezávislosti, které Spojené státy oslaví letos 4. července, kritizují opoziční demokraté. Podle nich se jedná o způsoby vhodné spíše pro monarchii než republiku, kterou Spojené státy jsou.
Kritiku vyvolala také speciální edice zlatých mincí k výročí nezávislosti. I na nich je vyražený současný prezident, který po sobě nechal v minulosti pojmenovat firmy či budovy.