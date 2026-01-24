Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli

„Zpravodajské služby potvrdily, že loď plula po známých trasách pašování drog ve východním Pacifiku a byla zapojena do operací pašování drog,“ uvedla armáda.
V doprovodném videu na X je vidět loď, která pluje po vodě, než exploduje v plamenech. Americká armáda se v poslední době zaměřuje na zadržování sankcionovaných ropných tankerů s vazbami na Venezuelu, poté, co uskutečnila odvážný útok jehož cílem bylo zajistit Madura a přivést ho do New Yorku, aby zde čelil obvinění z obchodování s drogami.
Poslední útok na lodě podezřelé z pašování americká armáda uskutečnila koncem prosincem, kdy uvedla, že za dva dny zasáhla pět podezřelých lodí a zabila celkem osm lidí. Od začátku září bylo podle americké armády a prezidenta Donalda Trumpa uskutečněno 36 útoků na lodě podezřelé z pašování drog v jihoamerických vodách, při kterých zahynulo nejméně 117 lidí. Většina útoků byla v Karibském moři.
|
USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel
Trump opakovaně prohlásil, že americké údery zaměřené na údajné pašeráky mají obrovský dopad na zpomalení pašování drog v Karibiku a východním Tichomoří. Ve středu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že se podařilo zastavit téměř 100 procent všech drog přicházejících po vodě.