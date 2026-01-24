Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli

Autor: ,
  7:16
Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve východní části Tichého oceánu zemřeli dva lidé, pobřežní stráž pátrá po třetím člověku, který přežil. Na sociální síti X to oznámilo jižní velitelství USA. Po zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jde o první známý útok na pašeráckou loď.
Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve...

Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve východní části Tichého oceánu zemřeli dva lidé. (23. ledna 2026) | foto: ČTK

Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď...
Záběr amerického námořnictva ukazuje zneškodnění plavidla označeného za loď...
Americké námořnictvo zveřejnilo záběry z likvidace lodí údajně pašujících drogy...
Drogoví pašeráci užívají odlehlou část Tichého oceánu právě pro tento účel. (8....
8 fotografií

„Zpravodajské služby potvrdily, že loď plula po známých trasách pašování drog ve východním Pacifiku a byla zapojena do operací pašování drog,“ uvedla armáda.

V doprovodném videu na X je vidět loď, která pluje po vodě, než exploduje v plamenech. Americká armáda se v poslední době zaměřuje na zadržování sankcionovaných ropných tankerů s vazbami na Venezuelu, poté, co uskutečnila odvážný útok jehož cílem bylo zajistit Madura a přivést ho do New Yorku, aby zde čelil obvinění z obchodování s drogami.

Poslední útok na lodě podezřelé z pašování americká armáda uskutečnila koncem prosincem, kdy uvedla, že za dva dny zasáhla pět podezřelých lodí a zabila celkem osm lidí. Od začátku září bylo podle americké armády a prezidenta Donalda Trumpa uskutečněno 36 útoků na lodě podezřelé z pašování drog v jihoamerických vodách, při kterých zahynulo nejméně 117 lidí. Většina útoků byla v Karibském moři.

USA udeřily na další loď pašeráků drog, jeden člověk zemřel

Trump opakovaně prohlásil, že americké údery zaměřené na údajné pašeráky mají obrovský dopad na zpomalení pašování drog v Karibiku a východním Tichomoří. Ve středu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že se podařilo zastavit téměř 100 procent všech drog přicházejících po vodě.

Vstoupit do diskuse

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

ANO si na volebním sněmu zvolí vedení. Babiš ani Havlíček nemají soupeře

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

ANO si v sobotu na volebním sněmu v Praze zvolí nové vedení. Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš nemá – podle očekávání – žádného vyzyvatele. Hnutí vede od jeho založení. Soupeře nemá ani první...

24. ledna 2026  6:25

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

24. ledna 2026

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

24. ledna 2026

Sblížení s Evropou? V Rusku jsou síly, které by si to přály, říká politolog

Premium
Ruský politolog Ilja Graščenkov.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a na druhé straně ruský prezident Vladimir Putin. V posledních týdnech si Evropa a Rusko posílají signály o obnově přetrhaných...

24. ledna 2026

Česko patří dortům z medu. Jak východní receptury dobyly svět

Premium
Zleva Marlenka a vpravo Medovník

Medový dezert se stal před více než dvaceti lety jedním ze symbolů tuzemské cukrařiny. Přestože je původem z východu, právě v Česku vznikly dvě silné značky, které dokázaly tradiční recept proměnit...

24. ledna 2026

Šifry, trasy, sumy. Vémola zařídil kamiony, Beck prodej drog, zjistila policie

Premium
Zápasník Karlos Vémola podle policie koordinoval transport.

Protidrogová centrála podezřívá zápasníka Karlose Vémolu, že v dubnu a květnu 2020 zajistil dopravu dvou zásilek s desítkami kilogramů kokainu v kamionech z Nizozemska do Velké Británie, kde drogy...

24. ledna 2026

Proč si koupil glóbus a jak mapy mohou zkreslovat. Babiš opět vyučoval zeměpis

Andrej Babiš vysvětluje rozdíl mezi mapou a glóbusem (23. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš zveřejnil na sociálních sítích nové video, v němž opět vysvětluje, proč si pořídil glóbus. Navazuje tak na své předchozí vystoupení, které vyvolalo vlnu reakcí i posměšků....

23. ledna 2026  22:48

Potratové pilulky poštou? Zakažte to, volali z Pochodu pro život ve Washingtonu

Pochod pro život (March for Life) v americkém Washingtonu, D.C. (23. ledna 2026)

Pochod pro život (March for Life) patří mezi největší opakující se demonstrace za lidská práva na světě. Každý rok se 23. ledna desítky tisíc zastánců života scházejí ve Washingtonu a pochodují...

23. ledna 2026  22:24

USA vůči Kubě zřejmě přitvrdí. Zvažují námořní blokádu, aby ji odstřihly od ropy

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford projíždí fjordem v norském Oslu. (24....

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje námořní blokádu Kuby, aby ostrovní zemi zcela odřízla od přísunu ropy a vynutila si změnu tamního režimu. Blokáda má být podle nich součástí nové...

23. ledna 2026  21:39

Území pro Rusy, garance pro Ukrajince? Poprvé jednají s Američany dohromady

Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026)

V Abú Zabí skončil první den jednání USA, Ruska a Ukrajiny, uvedla bez dalších podrobností kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pokračovat se bude v sobotu. Agentura AFP...

23. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  21:35

Trumpův zeť sní o Gaze plné mrakodrapů, naráží nejen na 60 milionů tun sutin

Plán chce z palestinské enklávy udělat „zářivý turistický resort a centrum...

Moderní města plná elegantních mrakodrapů, čisté pobřeží lákající turisty a nejmodernější přístav vyčnívající do Středozemního moře - tak by v očích Jareda Kushnera, amerického poradce pro Blízký...

23. ledna 2026  21:33

Odškodné 17 miliard za Diag Human je skandál, měli by někoho zavřít, řekl Babiš

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nekonal v kauze společnosti Diag Human a asi ani nejednal v zájmu České republiky, řekl premiér Andrej Babiš na páteční tiskové konferenci po jednání vládní...

23. ledna 2026  20:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.