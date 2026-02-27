Američané poprvé víc sympatizují s Palestinci než Izraelci, ukázal průzkum

Do průzkumu, který byl proveden telefonicky mezi 2. a 16. únorem, se zapojilo 1001 dospělých Američanů. Možná statistická odchylka činí čtyři procenta. Ačkoliv není rozdíl mezi sympatiemi k Izraeli a k Palestincům statisticky významný, je to vůbec poprvé za více než 20 let, co respondenti průzkumu Gallup nestranili více Izraeli.
Voliči Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa nadále silně straní Izraeli, na straně židovského státu bylo 70 procent respondentů z řad republikánů, ačkoliv je to stále o deset procent méně než před deseti lety.
|
Ve zničené Gaze chtějí stavět komplex pro desítky tisíc lidí, platit ho mají Emiráty
Naopak mezi voliči Demokratické strany bylo na straně Palestinců 65 procent respondentů a 17 procent stranilo Izraeli. Ještě před deseti lety přitom zhruba polovina demokratů sympatizovala víc s Izraelci a čtvrtina s Palestinci. Voliči nezávislých kandidátů sympatizovali s Palestinci o 11 procent více než s Izraelci.
Ke změně podle údajů Gallup došlo ještě před útokem teroristické skupiny Hamás na Izrael 7. října 2023 a trend se urychlil během následné izraelské operace. Palestinští ozbrojenci při říjnovém útoku zabili 1 200 lidi, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.
|
Trumpův mírový plán pro Gazu jde do další fáze: odzbrojení a nástup technokratů
Izrael vzápětí spustil vojenskou operaci v Pásmu Gazy, při níž bylo podle palestinských zdravotnických úřadů zabito přes 72 tisíc Palestinců, přičemž téměř polovinu tvoří ženy a děti. Značné části pásma válka proměnila v hory sutin. Mnozí aktivisté a progresivní politici Izrael viní z genocidy, což Izrael vehementně odmítá.
Mladí Američané stojí za Palestinci
Sympatie mladších Američanů se od roku 2020 postupně přiklánějí k Palestincům a letos dosáhly nového maxima.
Přibližně polovina lidí ve věku 18 až 34 let říká, že cítí větší sympatie k Palestincům, zatímco asi čtvrtina vyjadřuje podporu Izraelcům. To se odrazilo například při univerzitních protestech, při nichž studenti vyzývali své školy, aby zastavily finanční vazby na Izrael.
|
Islamismus bují, jste v ohrožení. Trumpova vláda chce dát azyl britským Židům
Nový průzkum zároveň ukazuje, že vůbec poprvé jsou více nakloněni Palestincům než Izraelcům Američané ve věku 35 až 54 let. Mezi Američany staršími 55 let je častější podpora Izraele, i zde se však rozdíl zmenšuje a podpora Izraele u této věkové skupiny je nejnižší od roku 2005.
Sedmapadesát procent respondentů podporuje vznik nezávislého palestinského státu na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Oproti minulým rokům nejde o zásadní změnu názoru, od roku 2020 je pro vznik nezávislého palestinského státu nejméně polovina Američanů.