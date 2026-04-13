Vzpamatujte se, jste slabý a papežem jen díky mně, vzkázal Trump Lvu XIV.

Autor: ,
  8:54
Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Hlava katolické církve má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

„Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ uvedl Trump. Podle něj papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. Takový postoj papež ani vatikánská diplomacie ale nikdy neuvedli. „Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám to, kvůli čemuž jsem byl zvolen,“ dodal Trump.

Papež Lev XIV. v minulosti kritizoval například zadržování migrantů ve Spojených státech ze strany Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Papež také odmítá válku na Blízkém východě, jako ostatně další konflikty, například na Ukrajině. V pátek papež uvedl, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku. Podle něj Ježíš „nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby“.

„Lev by se měl jako papež vzpamatovat, řídit se zdravým rozumem, přestat se podbízet radikální levici a soustředit se na to, aby byl skvělým papežem a ne politikem,“ uvedl Trump na adresu hlavy katolické církve. Americký prezident dodal, že se mu víc líbí papežův bratr Louis Prevost, protože je příznivcem jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou).

„Nejsem velkým fanouškem papeže Lva,“ řekl Trump novinářům. Podle něj je papež hodně liberální, což v americké politické debatě znamená, že je na opačné straně, než konzervativci. Trump se také domnívá, že papež „nevěří v boj proti kriminalitě“.

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Americký prezident v textu na síti Truth Social také podal svou interpretaci loňského konkláve, které zvolilo v květnu papežem amerického kardinála Roberta Prevost, současného Lva XIV.. Podle Trumpa si kardinálové vybrali za papeže Američana, protože se domnívali, že bude lépe vycházet s Trumpem. „Kdybych nebyl v Bílém domě, tak by Lev nebyl ve Vatikánu,“ uvedl Trump.

Analytici poměrů ve Vatikánu naopak poukazovali na to, že americký pas mohl být ve volbě papeže pro Prevosta spíše přítěží. Katolická církev totiž dlouho měla ostych zvolit do svého čela občana země, která je velká mezinárodní mocnost.

Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států. Během svého života však dlouhou působil i v Peru a před zvolením do čele katolické církve také několik let ve Vatikánu. Konkláve, tedy shromáždení kardinálů, ho zvolilo papežem loni 8. května po úmrtí papeže Františka.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Šňupal bílý prášek. U soudu s Dozimetrem promluví „manažer TOP 09“ Fremr

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. (22. září 2025)

V pondělí u soudu v kauze Dozimetr bude svědčit Jiří Fremr. Toho policie na záběrech z kryté kamery přistihla, jak podává a šňupe bílý prášek v bytě hlavního obžalovaného Michala Redla. Později o něm...

13. dubna 2026,  aktualizováno  9:20

Voliči chtěli změnu, řekl Pavel. V Maďarsku podle něj zvítězila demokracie

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference v Rize. (10. března 2026)

Prezident Petr Pavel označil parlamentní volby v Maďarsku za výjimečné nejen v národním, ale i evropském kontextu. „V Maďarsku zvítězila demokracie. Lidé si přáli změnu a evropské směřování. Je to...

13. dubna 2026  9:18

„Už jsme ani nevěřili.“ Budapešť zažila po vítězství opozice bouřlivou noc

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se dnes v noci po vítězství...

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se v neděli v noci po vítězství opozice slavilo. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách 16 let. Někteří příznivci opozice se...

13. dubna 2026  9:16

RECENZE: Sněhobílý dort vězněnou dívku neobměkčil. Dejvičtí hrají o manipulaci

Anna Prášilová Fialová v představení Služebnictvo

Lenka Krobotová, Klára Melíšková, Pavel Šimčík a hlavně Anna Prášilová Fialová doslova víří po jevišti Dejvického divadla ve Služebnictvu. Právě pro jejich výkony se vyplatí novinku navštívit.

13. dubna 2026  9:12

Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do...

V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce...

13. dubna 2026  9:05

Vzpamatujte se, jste slabý a papežem jen díky mně, vzkázal Trump Lvu XIV.

Prezident Donald Trump hovoří s novináři v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna...

Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Hlava katolické církve má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě....

13. dubna 2026  8:54

Zemřel kapelník Václav Hybš, doprovázel zlaté slavíky i populární estrády

Václav Hybš

Ve věku 90 let zemřel v neděli trumpetista, aranžér a kapelník Václav Hybš. Vystupoval s řadou známých interpretů populární hudby včetně Karla Gotta a Waldemara Matušky. Jeho orchestr byl především v...

13. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  8:31

Na Českokrumlovsku našli mrtvého vlka, příčinu smrti má odhalit pitva

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na...

Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl v sobotu večer. Kriminalisté nařídili veterinární pitvu. Ta by měla odhalit například to, zda byl...

13. dubna 2026  8:30

Nad Čechami je saharský prach, může ovlivnit i teploty

Ilustrační snímek

Pondělní ranní teploty zůstanou v rozmezí 8 až 4 °C, pak se budou denní maxima držet u hranice 20 °C. V úterý místy zaprší kvůli studené frontě, která přijde ze západní do střední Evropy a kvůli...

13. dubna 2026  6:34,  aktualizováno  8:26

Babiš gratuloval Magyarovi. Nese velká očekávání a naděje, napsal

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš během jednání Visegrádské čtyřky v...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš poblahopřál vítězi parlamentních voleb v Maďarsku, lídrovi dosud opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi, který jednoznačně ve volbách porazil Babišova přítele...

13. dubna 2026  6:15,  aktualizováno  8:11

