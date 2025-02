„Vypadá to tu jak v zoo.“ Migranti vyhoštění z USA si stěžují na klece v džungli

„Vypadá to jak v zoo, jsou tu oplocené klece. Dali nám kus ztvrdlého chleba. Sedíme na zemi,“ popisuje podmínky v detenčním táboře sedmadvacetiletá Íránka Artemis Ghasemzádehová. Zařízení stojí asi čtyři hodiny cesty od hlavního města Panamy v džugli Darién a podle listu The New York Times není jasné, jak dlouho tam zhruba sto migrantů bude.

Ze Spojených států byli deportováni poté, co se moci ujal prezident Donald Trump. Ten ohlásil novou éru ve vyhošťování nelegálních přistěhovalců. Přesunout chce miliony lidí. Ve skupině, jež skončila v Panamě, je údajně i osm dětí.

„Ti lidé nejsou zadržení. Je to migrační tábor, kde o ně bude postaráno, nikoliv detenční tábor,“ řekl náměstek panamského ministra zahraničí Carlos Ruiz-Hernández. Podle něj jde o nejlepší možnost, jak může vláda migrantům zajistit ubytování. Lidé tam prý mají přístup k vodě, jídlu i lékařské a psychologické pomoci. Odmítl, že by v táboře byly klece.

Také prezident Panamy José Raúl Mulino popírá, že by se vyhoštění ocitli v nelidských podmínkách. „Musíte být velmi zvrácení, abyste si mysleli, že my Panamci budeme špatně zacházet s ubohými oběťmi reality, ve které se snad žádný Panamec neocitne,“ řekl Mulino.

Lidskoprávním organizacím ani médiím však vláda přístup do tábora neumožňuje. Ministr bezpečnosti Frank Ábrego prohlásil, že migranti jsou v zemi drženi „pro svou vlastní ochranu“ a že úřady potřebují ověřit jejich totožnost.

Původně bylo v transferu z USA z minulého týdne na tři sta migrantů, kteří doufali v americký azyl. Ty nejprve ubytovali v hotelu Decapolis a zakázali jim hotel opustit. Právničku Jenny Soto Fernándezovou, která je chtěla zastupovat, pak za nimi opakovaně odmítli pustit. Pracovníci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) tam lidem mezitím nabízeli, že mohou letět zpět do vlasti, pokud chtějí.

Mezi těmi, kteří souhlasili, byli Uzbekové, Indové, ale i lidé z východní Evropy. Jedné Číňance se z hotelu podařilo utéct – a panamské úřady veřejně požádaly o pomoc. Pokud se prý žena nenajde, mohla by padnout do rukou nelegálních převaděčů. Ve skupině deportovaných však podle NYT byli třeba íránští křesťané nebo muž z Číny, kterým doma podle jejich tvrzení hrozí trest. Souhlas s repatriací tak odmítli podepsat.

Poté, co se kolem hotelu začali shlukovat novináři a ptát se na podmínky ubytovaných, úřady rozhodly o převozu. Migrantům bylo podle Ghasemzádehové řečeno, že jedou do jiného hotelu. Skončili však v džungli, kde museli vyplnit formuláře a poskytnout otisky prstů. Tábor San Vicente vznikl před lety pro migranty přicházející z Kolumbie.

Nyní jej vláda používá pro deportované z USA. List The Washington Post vysvětluje, že americké úřady mají problém deportovat nelegální migranty přímo do jejich vlasti, ať už je to Afghánistán, Rusko nebo Írán. Panama s Kostarikou se tak uvolily fungovat jako prostředník. Do Panamy už odletěly nejméně tři lety a jeden do Kostariky.

Panama se ocitla pod tlakem ze strany Trumpovy vlády poté, co ji nový šéf Bílého domu obvinil, že přenechala Panamský průplav Číně. To středoamerická země odmítla.

Mladá Íránka o táboře v džungli také řekla, že je zaplavený potulnými kočkami a psy. Ve zprávě novinářům pak napsala, že se bojí, že jí úřady telefon brzy zabaví. „Prosím, zkuste nám pomoci,“ dodala.