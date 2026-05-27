Bývalá americká ministryně spravedlnosti Bondiová má rakovinu. U Trumpa zůstává

Prezident Donald Trump odvolal Bondiovou začátkem dubna kvůli frustraci z její práce. Exministryně podle něj nepostupovala dostatečně tvrdě proti jeho politickým oponentům. Vaz jí zlomila také silná kritika za to, jak řešila kauzu kolem Jeffreyho Epsteina.
Dokumenty spojené s tímto odsouzeným sexuálním delikventem jsou pro Trumpa kvůli jejich někdejšímu přátelství obrovskou politickou zátěží. Resort nyní dočasně vede Todd Blanche.
I přes zdravotní komplikace čeká Bondiovou už tento pátek důležité slyšení před sněmovním výborem pro dohled, kde má právě o Epsteinově vyšetřování vypovídat, uvádí stanice CNN, které se politička o nemoci svěřila.
Z Bílého domu exministryně definitivně neodchází. Podle zjištění serveru Axios usedne v Prezidentské radě poradců pro vědu a technologii (PCAST). Její setrvání v administrativě již oficiálně uvítal i viceprezident J. D. Vance.