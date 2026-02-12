Koho kryjete? Kongres si „podal“ bojovnou Trumpovu ministryni kvůli Epsteinovi

Autor: ,
  19:32
Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám rozhořčených zákonodárců o způsobu, jakým se její úřad vypořádal s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Odmítla se omluvit Epsteinovým obětem za to, že ve zveřejněných spisech zůstalo mnoho jmen, osobních údajů a fotografií obětí. Členové Kongresu Bondiové rovněž vytkli, že její úřad naopak začernil jména Epsteinových mocných spojenců.

„Stojíte na straně pachatelů a ignorujete oběti. Bude to váš odkaz, pokud rychle nezměníte kurz. Provádíte rozsáhlé zametání případu Epsteina pod koberec přímo z ministerstva spravedlnosti,“ prohlásil na úvod středečního slyšení kongresman Jamie Raskin, nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro soudnictví, před kterým Bondiová vypovídala.

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v souvislosti s kauzou spisů Jeffreyho Epsteina. (11. února 2026)
Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v souvislosti s kauzou spisů Jeffreyho Epsteina. Na snímku je demokratka Jasmine Crockettová. (11. února 2026)
Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein.
Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v souvislosti s kauzou spisů Jeffreyho Epsteina. Na snímku je republikán Michael Baumgartner. (11. února 2026)
36 fotografií

Bondiová v tu chvíli působila lhostejně, napsal deník The New York Times (NYT). Skupina Epsteinových obětí seděla za ní, ministryně však jejich směrem pohlédla jen krátce. Demokratická kongresmanka Pramila Jayapalová v emotivním projevu vyzvala Bondiovou, aby se ženám omluvila za nedbalé a pomalé zveřejnění spisů o Epsteinovi.

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Podle NYT se zdálo, že Bondiová na okamžik ztratila řeč, poté se však vzpamatovala a zvýšeným hlasem Jayapalovou nařkla z teatrálnosti a z toho, že se snaží slyšení „stáhnout do bahna“. Ministryně spravedlnosti vehementně obhajovala své jednání v souvislosti s případem a vinu za promarněné příležitosti ve vyšetřování přisoudila svým předchůdcům za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena.

„Jsem kariérní prokurátorka. Strávila jsem celou svou kariéru bojováním za oběti a budu v tom pokračovat,“ řekla Bondiová v úvodní řeči. Stanice CNN její přístup během celého slyšení označila za extrémně bojovný. Dělala co mohla, aby se vyhnula otázkám o Epsteinovi od demokratů a zákonodárce Thomase Massieho, hlavního republikána, který se o zveřejnění spisů zasadil.

Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump dle dokumentu FBI šéfovi policie

Způsob jejích odpovědí by se podle CNN mohl z politického hlediska zdát nerozumný. V jedné výměně s Raskinem demokratického kongresmana, který vystudoval práva na Harvardově univerzitě, nazvala vyhořelým, neschopným právníkem.

Bondiová v jednu chvíli prohlásila, že „neexistují žádné důkazy o tom, že (prezident) Donald Trump spáchal trestný čin.“ Demokratický kongresman Ted Lieu v reakci poukázal na jeden z tipů o Trumpovi zaslaný FBI zveřejněný ve spisech a označil jej za důkaz. Obvinil Bondiovou z lhaní pod přísahou a vyzval ji k rezignaci. Bondiová kalifornskému zákonodárci řekla, aby se raději soustředil na „hrozné zločiny v Kalifornii“.

V očích republikánů se fiasko kolem Epsteinových spisů stalo určujícím rysem funkčního období Pam Bondiové, píše NYT. Bílý dům není podle listu některými jejími kroky příliš nadšený, zejména co se týče Epsteinova případu. Její ochota bezvýhradně plnit Trumpovy pokyny zároveň poškodila její pověst v očích demokratů.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Trumpova diplomacie v Íránu: tisíce starlinků opozici a víra v dobrou dohodu

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu během...

Americký prezident Donald Trump si myslí, že vytváří podmínky pro uzavření dobré dohody s Íránem, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podotkl však, že sám má pochybnosti ohledně kvality...

12. února 2026  20:17

Ředitel Havlík promluvil o kauze defibrilátorů. Veškerá podezření odmítá

Premium
Ředitel fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík

Kriminalisté prověřují, zda lékaři Fakultní nemocnice Olomouc neimplantovali některým pacientům, zejména těm, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie, defibrilátory ICD, i když je nepotřebovali....

12. února 2026  20:06

Koho kryjete? Kongres si „podal“ bojovnou Trumpovu ministryni kvůli Epsteinovi

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám Kongresu v...

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová čelila otázkám rozhořčených zákonodárců o způsobu, jakým se její úřad vypořádal s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Odmítla se omluvit...

12. února 2026  19:32

Skončil summit o konkurenceschopnosti. Babiš řešil povolenky i spalovací motory

Premiér Andrej Babiš na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku...

Od našeho zpravodaje v Belgii Lídři EU se ve čtvrtek sešli na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem byla konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupoval, před...

12. února 2026,  aktualizováno  19:30

Nespravedlivé, odsoudil Pavel vyloučení ukrajinského skeletonisty z OH

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Diskvalifikaci ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče z olympijského závodu po sporu o helmu považuje prezident Petr Pavel za nespravedlivou. Podle něj se nejednalo o politickou propagandu,...

12. února 2026  19:18

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:45

Trnitá cesta k holiči a kolony limuzín. Summit v belgickém zámku očima místních

Kolona z pohledu české delegace na neformální summit Evropské rady v Alden...

Od našeho zpravodaje v Belgii Ve čtvrtek se belgický zámek z 16. století v Alden Biesenu stal dějištěm neformálního summitu Evropské rady o konkurenceschopnosti. Mezitím co v historickém sídle lídři sedmadvacítky řešili...

12. února 2026  18:19

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

Přes svůj australský původ se emu hnědý zimy nebojí.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v...

12. února 2026  16:35,  aktualizováno  17:06

Medaile si už kousla do asfaltu, ale zatím drží, svěřila se v Liberci Maděrová

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se po zisku zlaté medaile vrátila domů na sever Čech. Rodačku z Oldřichova v Hájích přivítala na krajském úřadu delegace v čele s hejtmanem Martinem Půtou. Ten...

12. února 2026  17:05

Maďarskem zmítá kauza jedovaté fabriky na baterie, vláda se to snažila ututlat

Premium
Hungary's Prime Minister Viktor Orban looks on as he attends the "Board of...

Předvolební kampaň v Maďarsku dostala novou zápletku. Opozice zvedla kauzu továrny na baterie do elektromobilů ve městě Göd, kde byl vzduch plný toxického prachu. Varovné zprávy o překračování limitů...

12. února 2026

Z lodního kontejneru zmizely historické motorky za 700 tisíc, zloděje hledá policie

Zloděj ukradl v Kaznějově veterána značky Indian typ Scout z roku 1938 červené...

Policisté pátrají po zloději, který v Kaznějově na Plzeňsku ukradl dvě historické motorky. Ty byly zaparkované v lodním kontejneru. Majiteli tak způsobil škodu přes 700 tisíc korun.

12. února 2026  16:36

Potravinářská inspekce našla v Tesku kuřecí prsní řízky s bakteriemi salmonely

Vzorek kuřecích řízků obsahujících salmonelu (12. února 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla loni v brněnském obchodě řetězce Tesco prsní kuřecí řízky, které obsahovaly bakterii Salmonella infantis. Ta může způsobit závažné průjmové...

12. února 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.