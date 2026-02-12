Koho kryjete? Kongres si „podal“ bojovnou Trumpovu ministryni kvůli Epsteinovi

„Stojíte na straně pachatelů a ignorujete oběti. Bude to váš odkaz, pokud rychle nezměníte kurz. Provádíte rozsáhlé zametání případu Epsteina pod koberec přímo z ministerstva spravedlnosti,“ prohlásil na úvod středečního slyšení kongresman Jamie Raskin, nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro soudnictví, před kterým Bondiová vypovídala.
Bondiová v tu chvíli působila lhostejně, napsal deník The New York Times (NYT). Skupina Epsteinových obětí seděla za ní, ministryně však jejich směrem pohlédla jen krátce. Demokratická kongresmanka Pramila Jayapalová v emotivním projevu vyzvala Bondiovou, aby se ženám omluvila za nedbalé a pomalé zveřejnění spisů o Epsteinovi.
Podle NYT se zdálo, že Bondiová na okamžik ztratila řeč, poté se však vzpamatovala a zvýšeným hlasem Jayapalovou nařkla z teatrálnosti a z toho, že se snaží slyšení „stáhnout do bahna“. Ministryně spravedlnosti vehementně obhajovala své jednání v souvislosti s případem a vinu za promarněné příležitosti ve vyšetřování přisoudila svým předchůdcům za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena.
„Jsem kariérní prokurátorka. Strávila jsem celou svou kariéru bojováním za oběti a budu v tom pokračovat,“ řekla Bondiová v úvodní řeči. Stanice CNN její přístup během celého slyšení označila za extrémně bojovný. Dělala co mohla, aby se vyhnula otázkám o Epsteinovi od demokratů a zákonodárce Thomase Massieho, hlavního republikána, který se o zveřejnění spisů zasadil.
Způsob jejích odpovědí by se podle CNN mohl z politického hlediska zdát nerozumný. V jedné výměně s Raskinem demokratického kongresmana, který vystudoval práva na Harvardově univerzitě, nazvala vyhořelým, neschopným právníkem.
Bondiová v jednu chvíli prohlásila, že „neexistují žádné důkazy o tom, že (prezident) Donald Trump spáchal trestný čin.“ Demokratický kongresman Ted Lieu v reakci poukázal na jeden z tipů o Trumpovi zaslaný FBI zveřejněný ve spisech a označil jej za důkaz. Obvinil Bondiovou z lhaní pod přísahou a vyzval ji k rezignaci. Bondiová kalifornskému zákonodárci řekla, aby se raději soustředil na „hrozné zločiny v Kalifornii“.
V očích republikánů se fiasko kolem Epsteinových spisů stalo určujícím rysem funkčního období Pam Bondiové, píše NYT. Bílý dům není podle listu některými jejími kroky příliš nadšený, zejména co se týče Epsteinova případu. Její ochota bezvýhradně plnit Trumpovy pokyny zároveň poškodila její pověst v očích demokratů.