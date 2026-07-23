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Další vlna amerických útoků na Írán. Trump pohrozil ničením mostů a elektráren

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  6:54
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Útok začal ve středu v 17:30 východoamerického času (23:30 SELČ) a trval pět hodin. Americký prezident Donald Trump ještě předtím Íránu pohrozil.

Výbuchy byly poslední hodiny hlášeny z oblastí jihoíránských měst Búšehr, Ahváz a Sírík, uvedla agentura Reuters s odvoláním na íránská média. Při americkém vzdušném úderu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj to sdělila íránská agentura SNN. Kuvajt mezitím sdělil, že čelí íránskému dronovému útoku.

Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán (23. července 2026)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026)
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Cílem amerických úderů je podle CENTCOMu dále snížit schopnost Íránu ohrožovat obchodní lodě a námořníky plující v „regionálních vodách“. Íránské ozbrojené síly již v odvetě zaútočily na Kuvajt, který hostí několik amerických vojenských základen.

Spojené státy a Írán útočí již 12. noc v řadě. Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že kdykoliv Írán zaútočí na nějakou z lodí v Hormuzském průlivu, Spojené státy budou bombardovat a zničí jeden most nebo elektrárnu v této blízkovýchodní zemi. Trump ve svém vyjádření na sociální síti Truth Social doplnil, že se jeho slova vztahují na jakoukoliv palbu ze strany Íránu na plavidla, ať už při ní bude využita střela, raketa, dron nebo jakékoliv jiné zařízení či zbraň. Pokud jde o terče Spojených států, zdůraznil, že se jimi mohou stát i mosty a elektrárny umístěné v hlavním městě Teheránu nebo jeho okolí.

Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf v reakci pohrozil tím, že pokud nebude zaručena bezpečnost Íránu, nebude v bezpečí žádná infrastruktura, a pokud nebude Írán moci prodávat ropu, nebude tak moci činit ani nikdo jiný v regionu. Armáda doplnila varování před rozšířením konfliktu po regionu i mimo něj.

Válka s Íránem USA zatím stála přes 37 miliard dolarů, 18 vojáků zemřelo

Íránské revoluční gardy přitom ve čtvrtek oznámily, že na jednom ze tří ropných tankerů, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, vypukl v důsledku výbuchu požár. V prohlášení uvedly, že tankery chtěly využít takzvanou jižní trasu, kterou Írán považuje za nezákonnou. Gardy tuto trasu označily za zaminovanou. Zbylé dva tankery po incidentu změnily kurz. Gardy nezmínily jména plavidel ani čas a přesné místo události.

Hormuzským průlivem před válkou procházela pětina světových dodávek ropy a velké množství zkapalněného zemního plynu, než klíčovou lodní trasu na začátku konfliktu Írán prakticky zablokoval. Díky memorandu o porozumění mezi USA a Íránem byl průliv po polovině června dočasně znovu otevřen. Po vyhrocení situace začátkem července ale Teherán znovu oznámil jeho uzavření. Před únorovým zahájením války ze strany USA a Izraele byla plavba průlivem dlouhodobě možná.

Za plavbu půlroční plat navíc. Rejdaři vábí námořníky do pekla Hormuzu

Americké ozbrojené síly tento měsíc při obnovené námořní blokádě Íránu přinutily změnit kurz devět obchodních lodí a jednu „vyřadily z provozu“. Uvedlo to CENTCOM s tím, že v současnosti je v regionu Blízkého východu nasazeno 50 000 amerických vojáků.

Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února, v minulých měsících utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění. Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní útoky, kdy USA provádějí údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočí na arabské spojence Spojených států v regionu.

Húsíové útočili na saúdskoarabské tankery

Jemenští povstalečtí Húsíové pak ve středu zaútočili na dva saúdskoarabské ropné tankery, které podle nich narušily jimi vyhlášenou námořní blokádu. Húsíové dnes podle agentury Reuters sdělili, že na tankery Encelia a Layla vyslali několik balistických střel a střel s plochou drahou letu. Encelia byla zasažena neznámým projektilem v Rudém moři asi 130 kilometrů jihozápadně od saúdskoarabského města Šukajk, uvedla společnost Vanguard, která se zaměřuje na bezpečnost námořní dopravy. Útok na druhý tanker zatím nikdo nepotvrdil.

Húsíové blokádu Saúdské Arábie vyhlásili tento týden s tím, že se jedná o odvetu za útok na letiště v hlavním městě Saná z minulého týdne a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců provádí Rijád. V dnešním prohlášení Húsíové uvedli, že dosud přinutili změnit kurz asi desítku plavidel, která směřovala do saúdskoarabských přístavů. Podle Reuters nebylo možné toto tvrzení bezprostředně ověřit, nicméně z veřejně dostupných dat vyplývá, že ve středu změnilo směr plavby v Rudém moři pět tankerů.

S okamžitou platností. Húsíové oznámili blokádu Saúdské Arábie, ropa může opět zdražit

Rudé moře a Adenský záliv jsou významnou námořní cestou pro export saúdskoarabské ropy, a to hlavně v době kdy další trasa, Hormuzský průliv, zaznamenává kvůli válce mezi Íránem a Spojenými státy výrazný propad provozu. Námořní blokáda Saúdské Arábie húsíjskými povstalci, které podporuje íránský režim, může ještě více narušit přepravu ropy v regionu a způsobit další růst cen na světových trzích.

16. července 2026
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