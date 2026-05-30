Otrok přešel Severní Ameriku jako první. Jeho příběh pak zmizel z dějin

Jeho příběh začal v roce 1528 katastrofou. Španělská výprava, která měla prozkoumat a dobýt oblasti dnešní Floridy a pobřeží Mexického zálivu, se rozpadla po sérii neúspěchů. Z přibližně 600 mužů, kteří ze Španělska vypluli, přežili nakonec jen čtyři. Jedním z nich byl právě Estevanico.
Muž známý také jako Esteban de Dorantes nebo Esteban Maur se zapsal do historie jako jeden z prvních doložených Afričanů a muslimů, kteří vstoupili na území dnešních Spojených států. Dorazil sem téměř o čtyři desetiletí dříve než první evropští osadníci.
V letech 1528 až 1536 prošel z Floridy až k tichomořskému pobřeží Mexika. Historici podle stanice BBC jeho cestu považují za vůbec první známý přechod Severní Ameriky. O téměř 300 let tak předběhl slavnou expedici Meriwethera Lewise a Williama Clarka, která jako první zmapovala rozsáhlé oblasti amerického Západu.
Estevanico zřejmě přišel na svět na počátku 16. století v marockém městě Azemmúr. Do otroctví ho prodal španělský šlechtic Andrés Dorantes de Carranza. Právě s ním se Estevanico vydal na výpravu vedenou španělským dobyvatelem Pánfilem de Narváezem.
Přestože španělské úřady muslimům cestu do Nového světa zakazovaly, Dorantes ho nechal pokřtít a zařadil mezi členy expedice.
Katastrofa za katastrofou
Výpravu od počátku pronásledovala smůla. Část mužů dezertovala, hurikány potopily dvě z celkem pěti lodí a posádku sužovaly nemoci. Po přistání na Floridě se přeživší prodírali bažinami a nehostinnou krajinou.
Nakonec si z kmenů stromů, koňských kůží a zbytků oděvů postavili provizorní vory a pokusili se doplout do Mexika.
Bouře však jejich plavidla zničily u pobřeží dnešního Texasu. Mnozí zemřeli hlady, vyčerpáním nebo při střetech s domorodci. Estevanico přežil, přestože se dostal do zajetí indiánů. Na rozdíl od mnoha Španělů se novým podmínkám přizpůsobil a naučil se místní jazyky.
Badatelé tvrdí, že právě jazykové schopnosti mu poskytly zásadní výhodu. Ještě před příchodem do Ameriky pravděpodobně ovládal berberský jazyk tamazight, arabštinu, portugalštinu a španělštinu. Díky tomu se později stal nepostradatelným prostředníkem mezi různými národy a kulturami.
„Estevanico patří k nejpozoruhodnějším, ale zároveň nejvíce opomíjeným postavám raných dějin amerického jihozápadu,“ řekl BBC antropolog Hsain Ilahiane z Arizonské univerzity. „Pomohl otevřít cesty, stezky a geografické poznatky, které později usnadnily španělský postup do oblastí dnešního amerického Západu,“ dodal odborník.
Po několika letech v zajetí domorodých kmenů se Estevanicovi podařilo uprchnout spolu se třemi zbývajícími Španěly. Poté vedl skupinu napříč rozsáhlými oblastmi od pobřeží Mexického zálivu až k Tichému oceánu.
Cestovatelé si postupně získali pověst léčitelů a řada indiánských komunit je přijímala přátelsky. C
„Byl vůdcem celé skupiny – tlumočníkem, prostředníkem i průzkumníkem,“ řekl Ilahiane. „Pohybovali se v neznámém světě a netušili, kam směřují. Estevanico měl jednu zásadní výhodu: informace,“ podotkl.
Cesta za Sedmi zlatými městy
Jeho pověst nakonec dorazila až k španělským úřadům v Mexico City. Vyprávění o bohatých městech ukrytých kdesi v severních pouštích tehdejší vládce natolik zaujala, že Estevanica pověřili vedením nové výpravy za legendárními Sedmi zlatými městy.
V roce 1539 se vydal na sever a stal se prvním známým člověkem mimo domorodé obyvatele, který vstoupil na území dnešního Nového Mexika a Arizony. Jeho poslední výprava však skončila tragicky. Když dorazil na území kmene Zuniů, indiáni ho zabili. Španělé sice bájná zlatá města nikdy nenašli, poznatky získané během Estevanicových cest jim ale otevřely cestu k dalším výpravám na americký jihozápad.
„Estevanico pomohl utvářet geografickou představu Španělského impéria o Severní Americe,“ uvedl Ilahiane. „Jeho cesty rozšířily znalosti o trasách, národech i možnostech další expanze do oblastí, z nichž se později stal Texas, Nové Mexiko, Arizona a další regiony,“ konstatoval.
Po staletí zůstával Estevanico téměř zapomenutou postavou. S blížícími se oslavami 250. výročí vzniku Spojených států se však jeho příběh vrací do centra pozornosti. Jeho odkaz připomínají muzea i památníky napříč USA, včetně bronzové sochy u texaského Kapitolu v Austinu.