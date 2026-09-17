Americké ministerstvo zahraničí ve středu oznámilo, že prodlužuje sankce, na jejichž základě nejsou udělována víza představitelům Palestinské samosprávy a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Oznámení Abbáse ani žádného jiného činitele jmenovitě neuvádí. Ministerstvo uvedlo, že diplomaté z palestinské mise při OSN v New Yorku mají výjimku.
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Ministerstvo rozhodnutí zdůvodnilo snahou palestinských orgánů „internacionalizovat izraelsko-palestinský konflikt“ včetně usilování o jednostranné uznání palestinského státu. Palestinským úřadům také mimo jiné vyčítá „velebení teroristických činů a teroristů ve veřejných prohlášeních a školních učebnicích“.
Abbás v loňském projevu k zasedání Valného shromáždění OSN odsoudil útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 a teroristické hnutí vyzval ke složení zbraní. Palestinský prezident tehdy k účastníkům zasedání promluvil prostřednictvím videopřenosu.
Zároveň uvedl, že Palestinci odmítají antisemitismus. Prezident také vyzval všechny země, aby uznaly budoucí palestinský stát. Minulý rok Stát Palestina uznala řada západních zemí včetně Francie, Británie, Austrálie či Kanady. Izrael a Spojené státy jejich rozhodnutí odsoudily.