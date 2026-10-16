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USA na pokyn Bílého domu omezily Ukrajině Starshield. Systém využívají i drony

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  6:26
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Spojené státy v minulých dnech omezily Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému, který využívají například k navádění dronů. Ve čtvrtek se však podle nich jeho fungování zlepšilo.

Americké zdroje Reuters uvedly, že ministerstvo obrany dostalo z Bílého domu pokyn zpomalit fungování Starshieldu, vojenské verze satelitní sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle Reuters není jasné, kdo konkrétně v Bílém domě omezení nařídil ani kdo odpovídal za jeho provedení.

Musk ve středu upozornil, že Starshield vlastní a provozuje americká armáda a že o omezení jeho činnosti sám nerozhoduje.

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve stejný den uvedl, že ho výpadky systému mrzí a že o nich chce jednat s americkou stranou. Za bolestivá označil také nedávná rozhodnutí Trumpa, který minulý týden oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské ropy do USA navzdory západním sankcím. Trump v době stupňujících se ruských útoků rovněž prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj.

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Trump na Zelenského tlačí také kvůli vysokým cenám ropy. Podle amerického prezidenta za ně mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie, nikoli americko-izraelská válka s Íránem, která omezuje dodávky ropy přes strategicky významný Hormuzský průliv.

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