Americký letoun vyřadil íránský tanker z provozu zásahem citlivého místa

Tanker Hasna plující pod íránskou vlajkou podle CENTCOM ignoroval opakované varování amerického námořnictva, že narušuje námořní blokádu, a proto na jeho kormidlo vypálil letoun F/A-18 Super Hornet několik salv z kanónu ráže 20 mm. „Hasna už do Íránu nepluje“, dodal CENTCOM. Letoun vzlétl z letadlové lodi USS Abraham Lincoln.
Teherán v reakci na americko-izraelské útoky, které začaly 28. února, mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Tato úžina je přitom důležitou vodní trasou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Průliv nebyl znovuotevřen ani poté, co se Spojené státy a Írán shodly na příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.
Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů. CENTCOM ve středu sdělil, že Spojené státy od počátku své námořní blokády íránských přístavů donutily 52 obchodních plavidel změnit směr plavby.