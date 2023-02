Je to náš Černobyl. Město v Ohiu zamořené chemikáliemi z vlaku žije ve strachu

Deník The New York Times v nové reportáži popisuje, že mnozí obyvatelé asi pětitisícové obce v těchto dnech žijí ve strachu. „Lidé čichali k vodě, která jim teče z kohoutku, v zrcadle si zkoumali vyrážky a hleděli do potoků na zeleno-bílá hejna ryb a žab plavajících břichem nahoru. Zápach přetrvával, některým připomínal požár pneumatik, jiným mix hořícího plastu, modelářské lepidlo nebo odlakovač,“ napsal deník.

Život ve městečku na hranici Ohia s Pensylvánií se změnil 3. února ráno, když zde vykolejila část nákladního vlaku se 150 vagony. Asi 20 z nich podle vyšetřovatelů vezlo toxické látky, z nichž největší obavy budil karcinogenní vinylchlorid používaný k výrobě tvrdých plastů. Část nákladu se ihned uvolnila do okolí a na místě vypukl požár, z něhož stoupala nad město oblaka hustého kouře.

Tři dny po nehodě se úřady rozhodly zahájit „kontrolované pálení“ chemikálií z pěti cisteren kvůli obavě, že náklad exploduje. Z oblastí na obou stranách státní hranice byly evakuovány stovky lidí. Chemikálie se kromě ovzduší dostaly také do vodních toků a odborníci státu Ohio odhadli, že do 8. února zabily na 3500 ryb.

Vývoj vyvolal otázky o rizicích pro obyvatele či jejich zvířata, která přetrvávají i více než deset dní po nehodě. Na středeční schůzce ve školní tělocvičně státní činitelé dál trvali na tom, že testování neodhalilo problémy s ovzduším, a slíbili další monitorování kvality vzduchu i pitné vody.

Původně měl být na setkání zastoupen i dopravce Norfolk Southern, kterému vykolejená souprava patřila, ale firma účast zrušila s vysvětlením, že její zaměstnanci čelí sílícím výhrůžkám.

„Jenom hodně tancovali kolem těch otázek,“ reagovala na obsah brífinku místní obyvatelka Danielle Dealová. „Norfolk tady měl být,“ dodala v rozhovoru s agenturou AP.

Místní tři dny nevěděli, co ve vlaku bylo

Obyvatelé East Palestine a okolí mimo jiné uváděli, že potřebují pomoc se získáváním finanční podpory, kterou železniční dopravce nabídl stovkám evakuovaných rodin. Zároveň chtějí vědět, zda bude firma za následky nehody stíhána. „Proč jsou tak mlčenliví? (...) Tři dny jsme ani nevěděli, co v tom vlaku bylo,“ řekla jiná místní žena Kathy Dykeová.

John Hamner, jehož firma sídlí jen několik metrů od místa vykolejení vlaku, přirovnal nehodu k jaderné havárii v Černobylu. „Bojím se o lidi, kteří tu žijí,“ řekl v rozhovoru pro BBC. „Neznám nikoho, kdo by mohl spát, protože je to na mnoha frontách. Je to vaše podnikání, je to vaše zdraví a je to zdraví vašich přátel,“ dodal.

Agentura EPA uvedla, že podle posledních testů pěti studen, z nichž čerpá obecní vodovod, není voda v East Palestine kontaminovaná. Zároveň doporučila testy v soukromých studnách, které nejsou tak hluboké. Kontrolu zdrojů pitné vody mezitím preventivně prováděli v několika státech čerpajících z řeky Ohio protékající jižně od East Palestine.

Příčina nehody nákladního vlaku je stále předmětem vyšetřování. Událost nicméně přitáhla pozornost i za hranicemi Ohia či Pensylvánie a oživila debaty o bezpečnostních standardech v železniční dopravě a regulaci odvětví na federální úrovni.

Magazín Vice ve středu přišel se zjištěním, že havárie vlaku s označením 32N nebyla pro některé pracovníky Norfolk Southern překvapením. Vypověděli, že souprava měla mezi železničáři špatnou pověst a kvůli bezpečnostním problémům měla přezdívku 32Nasty, neboli „nepříjemná 32“.

„Budou se dít dál a dál (nehody), budou-li regulátoři dál tolerovat, jak tenhle model podnikání ničí systém nákladní železniční dopravy v naší zemi v honbě za zisky,“ řekl nejmenovaný zaměstnanec.