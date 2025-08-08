USA krokem zdvojnásobily odměnu 25 milionů dolarů, kterou vypsaly v lednu.
„Je jedním z největších obchodníků s drogami na světě a hrozbou pro naši národní bezpečnost,“ řekla o Madurovi ministryně. Autoritářský prezident podle ní spolupracuje například s venezuelskou kriminální organizací Tren de Aragua či mexickým kartelem Sinaloa.
|
Maduro složil přísahu a znovu se ujal moci, Západ jeho vítězství neuznává
Protidrogová policie DEA zabavila ve čtvrtek 30 tun kokainu, z nichž sedm je přímo spojených s Madurem, řekla Bondiová.
Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledováním svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami. Po loňských prezidentských volbách, jejichž konečné výsledky režim nikdy nezveřejnil, USA uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze.
|
Volby navzdory soudu. Venezuela stupňuje spor s Guyanou o strategické území
Washington na Madura a desítky činitelů jeho režimu postupně uvalil sankce a snaží se také omezit příjmy, které má Venezuela z prodeje ropy.