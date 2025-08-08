USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun

Autor: ,
  7:19
Spojené státy nabídly odměnu 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun) za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož po loňských sporných volbách neuznávají za hlavu této jihoamerické země. Oznámila to americká ministryně spravedlnosti Pamela Bondiová. Maduro podle ní spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (7. ledna 2025)

Venezuelský prezident Nicolás Maduro (7. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Lidé se účastní protestu proti výsledkům voleb, které venezuelskému...
Zvolený americký prezident Donald Trump v noci na pátek nominoval do čela...
Venezuelský prezident Nicolás Maduro se znovu ujal moci. (10. ledna 2025)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro se znovu ujal moci. (10. ledna 2025)
18 fotografií

USA krokem zdvojnásobily odměnu 25 milionů dolarů, kterou vypsaly v lednu.

„Je jedním z největších obchodníků s drogami na světě a hrozbou pro naši národní bezpečnost,“ řekla o Madurovi ministryně. Autoritářský prezident podle ní spolupracuje například s venezuelskou kriminální organizací Tren de Aragua či mexickým kartelem Sinaloa.

Maduro složil přísahu a znovu se ujal moci, Západ jeho vítězství neuznává

Protidrogová policie DEA zabavila ve čtvrtek 30 tun kokainu, z nichž sedm je přímo spojených s Madurem, řekla Bondiová.

Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží díky nesvobodným volbám, pronásledováním svých odpůrců a také díky podpoře armády, kterou si zavázal finančními a materiálními výhodami. Po loňských prezidentských volbách, jejichž konečné výsledky režim nikdy nezveřejnil, USA uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze.

Volby navzdory soudu. Venezuela stupňuje spor s Guyanou o strategické území

Washington na Madura a desítky činitelů jeho režimu postupně uvalil sankce a snaží se také omezit příjmy, které má Venezuela z prodeje ropy.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Dnes má koncert Depeche Boat. Rusové nahradili známé kapely, které k nim už nejezdí

„For whom the bells tolls!“ zní klubem v centru Moskvy, kde asi stovka lidí zpívá slavnou píseň Metalliky. Jenže si nepřišli poslechnout známou metalovou kapelu, ale její ruskou cover verzi....

8. srpna 2025  7:42

USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun

Spojené státy nabídly odměnu 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun) za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož po loňských sporných volbách neuznávají za hlavu této...

8. srpna 2025  7:19

Nová okolnost smrti Hulka Hogana. Zemřel během natáčení pro Netflix

Terrence Gene Bollea, světu známý jako legendární wrestler Hulk Hogan, zemřel na konci července ve věku 71 let na zástavu srdce. V době své nečekané smrti prožíval renesanci své kariéry a uprostřed...

8. srpna 2025

Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny

Izraelský bezpečnostní kabinet v pátek nad ránem schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza, na obsazení celého Pásma Gazy, které měl v plánu premiér Benjamin Natanjahu, se neshodl. Podle...

8. srpna 2025  6:55

Volby by vyhrálo ANO s 33 procenty, voliči koalice SPOLU přechází ke Starostům

Volby by v červenci podle agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Druhé nejvyšší preference má koalice SPOLU (19,5 %), následuje SPD s podporou dalších stran se 14 procenty, STAN s 11,...

8. srpna 2025  6:18,  aktualizováno  6:44

Historická mírová dohoda, hlásá Trump. Uzavře dohodu s Arménií a Ázerbájdžánem

Americký prezident Donald Trump Trump oznámil, že v pátek podepíše „historickou mírovou dohodu“ s lídry Arménie a Ázerbájdžánu. V rámci úmluvy v téměř čtyři desítky let trvajícím sporu získají...

8. srpna 2025  6:35

Čím se budou živit končící poslanci? Bitcoin nemám, takže prací, říká Blažek

Premium

Po letech strávených v Poslanecké sněmovně řeší řada známých politiků, co bude od října, kdy jim skončí mandát, dělat. Někteří míří na akademickou půdu a začnou učit, jiní si novou práci teprve...

8. srpna 2025

Drony proti komárům. Máme se začít bát? V Číně se šíří virus chikungunja

Premium

Spojení Čína a virus je přinejmenším od covidových dob hodně výbušné. Nelze se tak moc divit, že svět zpozorněl, když se objevily zprávy, že se Čínou rychle šíří virus chikungunja. Úřady hlásily přes...

8. srpna 2025

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...

8. srpna 2025

Po stížnosti na seznam. Firmy sdílí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr

Premium

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...

8. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Soud dočasně zastavil výstavbu Trumpova Aligátořího Alcatrazu, bojí se o zvířata

Americká soudkyně ve čtvrtek nařídila dočasně pozastavit další výstavbu detenčního zařízení pro migranty na Floridě, v jehož okolí žijí aligátoři a jemuž se přezdívá Aligátoří Alcatraz. Soudkyně...

7. srpna 2025  22:20

VIDEO: Vlak na přejezdu rozdrtil dodávku. Zázrakem se nikdo nezranil

Obrovské štěstí v neštěstí měl řidič dodávky, který uvázl v pátek 1. srpna mezi spuštěnými závorami na železničním přejezdu u vesnice Wola Filipovska. Snažil se manévrovat, aby se vyhnul střetu s...

7. srpna 2025  21:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.