Za vakcínou do USA. Majetní Jihoameričané si oblíbili očkovací turistiku

Vybaveni turistickými vízy na jaře do USA za očkováním vyrazili lidé z Argentiny, Kolumbie i Paraguaye, popisuje reportáž deníku The New York Times (NYT). Realitního makléře z poslední jmenované země Josého Aceveda prý ohromilo, jak snadné bylo nechat se naočkovat ve městě Las Vegas. „Je to jako sen,“ řekla zase Florencia Gonzalezová Alzagaová z Buenos Aires, která minulý měsíc dostala vakcínu na Floridě v Miami.



Spojené státy mají za slábnoucí poptávky přebytek dávek a lokální činitelé v některých státech očkovací turistiku otevřeně podpořili. „Šílenství s cestami do USA s cílem nechat se očkovat začalo v březnu,“ řekl viceprezident cestovní kanceláře v paraguayské metropoli Asunción José Carlos Brunetti. „Teď sledujeme exponenciální růst v počtu cestujících a letů,“ dodal.

Jižní Amerika je v těchto dnech světovým těžištěm pandemie covidu-19, přičemž většina tamních zemí očkuje své obyvatele pomaleji než státy Evropské unie, nemluvě o USA.

Cestu na sever za vakcínou si ale pochopitelně nemůže dovolit každý a bohatší Jihoameričané, kteří tuto možnost využívají, se podle NYT potýkají s pocity viny, že jejich jednání prohlubuje nerovnost v dopadech pandemie.

„Cesty milionářů a miliardářů za vakcínami napříč kontinenty a oceány, zpravidla dvě, znamenají více kontaktů, vyšší pravděpodobnost šíření mutací a přístup jen pro nejužší elity,“ komentoval situaci Sean Simons ze skupiny ONE Campaign, která usiluje o potlačení nemocí a chudoby po celém světě.

Simons nabádal země s nadbytkem vakcín, aby je poskytovaly do mezinárodního distribučního systému známého jako Covax, který zaštiťuje Světová zdravotnická organizace. Americký prezident Joe Biden nedávno ohlásil plán rozeslat do konce června do zahraničí osmdesát milionů dávek covidových vakcín.