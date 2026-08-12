USA obvinily členy kartelu CJNG z pokusu koupit zbraně v Česku

Muži čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi a z dalších trestných činů. Dva z nich se v Česku pokoušeli získat zbraně "za účelem páchání násilných činů proti mexickým konkurenčním kartelům, civilistům, policistům a vojákům", píše se v prohlášení amerického resortu spravedlnosti.
Dohoda jim měla umožnit nákup samopalů, granátometů a minometů výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin dovezené do USA. Americké ministerstvo neposkytlo žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, s nimiž Mexičané tuto dohodu uzavřeli, podotkla AFP.
Americké soudní orgány minulý týden oznámily, že vznesly obvinění proti několika vysokým představitelům CJNG a že zvýšily odměny za dopadení jejich vůdců až na 100 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč).
CJNG, obviněný z vedení obzvláště násilné celosvětové sítě obchodu s fentanylem, kokainem, heroinem a pervitinem, je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. USA jej loni spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.