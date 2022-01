ANALÝZA: Proč se mluví o americké občanské válce

Píše o ní kdekdo. New York Times má rovnou dva články, přičemž ten první se ptá: Opravdu stojíme tváří v tvář druhé občanské válce? Také CNN neví: Směřují USA k další občanské válce nebo rozpadu? Ptá se i Washington Post (Směřuje Amerika k nové občanské válce?), Time (Jak se mohou USA vyhnout občanské válce?), The New Yorker (Nová občanská válka v Americe?), The Week (Jak blízko má Amerika k občanské válce?) či televize MSNBC (Jak pravděpodobná je nová americká občanská válka?).

Skoro to vypadá, že si Amerika snaží občanskou válku přičarovat. Ale ve skutečnosti je to všechno jen politika.