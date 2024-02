V USA zahynuli dva policisté a hasič, zasahovali u případu domácího násilí

Muž byl těžce ozbrojen a měl také značné zásoby munice. Policisté na místo vyjeli na základě telefonátu, který žádal o pomoc rodině v ohrožení, vyjednávání trvalo asi čtyři hodiny.

„Střílely obě strany, celkově to byl hrozný den,“ uvedl Drew Evans z minnesotské policie. Žena ani děti ve věku od dvou do patnácti let zranění neutrpěly.

Oběma zabitým policistům bylo 27 let. Třetí obětí z řad záchranných složek byl hasič ze zásahové jednotky, který byl též zdravotníkem. Zastřelili ho ve chvíli, kdy podával první pomoc jednomu ze zasažených policistů. Jeden další policista je podle Evanse v nemocnici, ale mimo ohrožení života.

Burnsville je město se zhruba 64 000 obyvatel. Leží 25 kilometrů jižně od centra Minneapolis.