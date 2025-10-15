Letadlo s americkým ministrem obrany při návratu do USA muselo nouzově přistát

  21:38
Letadlo s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem muselo dnes nouzově přistát ve Velké Británii kvůli prasklině na čelním skle. Podle mluvčího Pentagonu jsou všichni cestující v pořádku a mimo nebezpečí.
Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...

Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025) | foto: Andrew HarnikČTK

Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...
Americký ministr obrany Pete Hegseth (26. června 2025)
Americký ministr obrany Pete Hegseth během slyšení ve Sněmovně reprezentantů...
Americký ministr obrany Pete Hegseth (12. února 2025)
„Letadlo přistálo podle standardních postupů a všichni na palubě, včetně ministra Hegsetha, jsou v bezpečí,“ napsal mluvčí Sean Parnell v příspěvku na síti X.

Americký ministr obrany se vracel do Spojených států z dnešního jednání ministrů obrany NATO, které se konalo v Bruselu. Hegseth na něm prohlásil, že Spojené státy očekávají, že spojenci z NATO budou více investovat do iniciativy, jejímž prostřednictvím je dodáváno americké vojenské vybavení pro Ukrajinu, které platí země NATO.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

15. října 2025  21:38

