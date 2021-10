Neoprávněné uvěznění čtyř dětí odhalilo tvrdý policejní systém v Tennessee

Rozsáhlá reportáž investigativní skupiny ProPublica, založená na desítkách rozhovorů a nejrůznějších záznamech dokumentuje „škaredý a znepokojivý“ systém zejména na zmíněném případu, který se stal na jaře roku 2016 v okresním centru Murfreesboro. Vyšetřovatelka Chrystal Templetonová tam tehdy nařídila zadržet deset dětí ve věku okolo deseti let.



Čtyři dívky zatkli strážníci na konci vyučování na místní základní škole, z toho dvě odváděli v poutech. Zbylé děti dorazily do vězení pro mladistvé později, přičemž želízka dostala i 12letá dvojčata, ačkoli „matka policii prosila, aby pouta nepoužívali“.

Impulsem k zatýkání bylo video zveřejněné na YouTube zachycující drobnou potyčku mezi třemi malými chlapci. Nikomu z nich se nic nestalo a Templetonová se shodla se zástupcem okresního prokurátora, že dva hoši, kteří napadli třetího, jsou moc mladí na to, aby byli obviněni. Rozhodla se ale obvinit všechny, kdo šarvátce přihlíželi.

Nakonec bylo deset dětí obviněno z „trestní zodpovědnosti“ za chování jiné osoby, konkrétně za to, že potyčce nezabránili. „Mělo to však háček. Nebylo to skutečné obvinění. Žádný takový zločin neexistuje. Je to spíš podklad, který umožňuje někoho obvinit ze zločinu. Kdyby například někdo způsobil, že někdo jiný spáchal loupež, byl by dotyčný obviněn z loupeže, nikoli ‚trestní zodpovědnosti‘,“ vysvětluje ProPublica.

Ze šesti zadržených chlapců přesto čtyři putovali do vazby, zatímco všechny čtyři dívky byly propuštěny. Policie kromě toho jednu osmiletou dívku zadržela omylem. Mezi uvězněnými chlapci byl i 12letý Jacorious Brinkley, který v pozdější žalobě uvedl, že byl umístěn na samotku jako trest za to, že v cele stál u okna.



Případ tehdy v Tennessee vyvolal vlnu nevole a veškerá obvinění byla stažena, podle ProPublica ovšem zůstaly skryté širší souvislosti. Například to, že zmíněná čtveřice chlapců se v daném fiskálním roce zařadila mezi 986 dětí, které úřady v okrese Rutherford umístily do vazby, dohromady na dobu 7 932 dní. Nebo skutečnost, že okresní orgány roky aplikovaly nestandardní postupy, co se týče zatýkání a zadržování mladistvých podezřelých z přečinů.

Policie v Tennessee se podle ProPublica při obviňování nezletilých spíše vyhýbá klasickému zatýkání a místo toho zejména v méně závažných případech volí předvolání dětí a jejich rodičů k soudu.

Donna Davenportová, která v okrese Rutherford od roku 2000 šéfuje soudu pro mladistvé, ale v roce 2003 zavedla jiný postup: „zatknout, přepravit do detenčního centra k prověrce, poté předložit obvinění“. Později Davenportová vydala pokyn zadržovat i děti podezírané z drobných prohřešků, jako je záškoláctví.



Umíme to zařídit

Nová reportáž popisuje také osobitý způsob rozhodování o tom, kdo z obviněných má putovat do vazby. Do procesu údajně mohla promlouvat i policie, které v roce 2013 šéfka vazebního centra Lynn Dukeová vzkázala:

„Když řeknou ‚tohle děcko chci ve vazbě,‘ tak to v devíti z deseti případů umíme zařídit.“ Kromě toho soud okresu Rutherford v roce 2014 poslal děti za mříže ve 48 procentech projednaných případů, což byl skoro desetinásobek průměru napříč státem, píše ProPublica. Čerstvější čísla přitom nebyla k dispozici, neboť je Tennessee přestalo publikovat.

Ve světle kauzy z jara 2016 vyšly najevo i další znepokojivé údaje, jako třeba odhad, že za 11leté období v okrese v 1 500 případech děti skončily ve vazbě bez řádného zdůvodnění. V roce 2017 federální soudce nařídil místním úřadům skoncovat s vlastním systémem přidělování vazby a v důsledku této změny nyní okres posílá méně dětí za mříže než dříve. Podle ProPublica ale nedošlo k plné nápravě, zejména proto, že strůjci dřívějšího systému jsou stále ve svých pozicích.



Dukeová stále vede vazební centrum, které nyní poskytuje své služby mnoha dalším okresům „a systém jako takový nadále roste“. Davenportová zase zůstává v čele soudu pro mladistvé.

Vyšetřovatelka Templetonová už u policie není, ovšem odešla dobrovolně, uvádí ProPublica. Za „neuspokojivé“ počínání v případu videa s potyčkou byla na tři dny suspendována, přičemž šlo o její desátý podobný trest v 15leté kariéře. Poté pracovala u policie do roku 2019.