New York a další města volí starosty. Trump varoval před nástupem „komunisty“

Autor: ,
  17:06
V USA začaly v úterý místní volby, které mimo jiné rozhodnou o příštím starostovi New Yorku. Favoritem je demokrat Zohran Mamdani, který je terčem kritiky ze strany republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Nového starostu vybírají také v dalších městech a ve dvou státech se volí guvernéři.
V New Yorku proti Mamdanimu stojí bývalý demokratický guvernér New Yorku Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý a kterého ve volbě podpořil Trump. Hlasování začalo v 6:00 místního času (12:00 SEČ). Volební místnosti se uzavřou ve 21:00 (ve středu v 03:00 SEČ).

Trump prohlásil, že Newyorčané nemají jinou možnost, než zvolit Cuoma. Mamdaniho opět označil za komunistu. „Musíte ho zvolit a doufat, že odvede skvělou práci,“ uvedl Trump o svém někdejším rivalovi Cuomovi.

New York, hlavní město kapitalismu, ovládne bývalý raper a kaviárový socialista

Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku ostře zkritizoval Mamdaniho s tím, že jeho zvolení by pro New York znamenalo zkázu. Zároveň prezident uvedl, že by velmi pravděpodobně zablokoval federální financování New Yorku, pokud by se Mamdani do čela města dostal.

Mamdani je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. V případě svého zvolení by byl prvním muslimem a Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což demokratický kandidát odmítá.

Trump chce zrušit korespondenční hlasování. Poradil mu to Putin

Trump se již v minulosti pokusil zablokovat nebo výrazně omezit federální prostředky určené New Yorku na protiteroristické iniciativy a dotace na pokrytí nákladů spojených s migranty.

Prezident také pozastavil financování některých infrastrukturních projektů a naznačil, že by to mohlo být trvalé.

Řada obyvatel New Yorku už volila v předčasném hlasování, které skončilo v neděli. Svůj hlas odevzdalo více než 735 tisíc Newyorčanů, přibližně 8,7 procenta obyvatel města, což je nejvyšší volební účast v předčasném hlasování v historii neprezidentských voleb v New Yorku.

Ve Virginii se poprvé odehrává boj mezi ženami

Nového starostu během úterka vybírají také obyvatelé Atlanty, Bostonu, Clevelandu, Detroitu, Minneapolisu či Seattlu. Ve státech Virginie a New Jersey se od rána rozhoduje o nových guvernérech.

V Kalifornii se hlasuje o úpravě volebních obvodů, která by pomohla demokratům ve volbách do Kongresu příští rok.

Trump povolal do boje geniální stratégy. Už ladí taktiku pro klíčové midterm volby

Ve Virginii jsou volby poprvé soubojem mezi dvěma ženami, které se ucházejí o post první guvernérky tohoto státu.

Demokratka Abigail Spanbergerová, bývalá agentka Ústřední zpravodajské služby (CIA) a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka, stojí proti republikánské viceguvernérce státu Winsome Earleové-Searsové, veteránce námořní pěchoty a Trumpově příznivkyni.

V souboji o post guvernéra New Jersey vede demokratka a bývalá pilotka námořnictva Mikie Sherrillová nad republikánským podnikatelem a bývalým kongresmanem státu Jackem Ciattarellim.

