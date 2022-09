Když spadnete, game over. Surfování na vlacích zažívá v New Yorku boom

V červnu letošního roku se po sociálních sítích rychle rozšířilo video, na němž skupina mladíků v černém oblečení přeskakuje ze střechy jednoho vagonu jedoucí newyorské podzemky na druhý. Záznam vlak zachycuje z dálky, jak přejíždí williamsburský most a míří k řece East River.

Brzy poté se na sítích objevil mnohem děsivější klip, na němž patnáctiletý chlapec utrpěl těžké zranění hlavy při jízdě na střeše vlaku v Queensu. Na záběrech, bylo vidět, jak záchranáři ze země zvedají silně krvácejícího teenagera. Při nehodě a následném pádu se mu oddělila část lebky.

V pondělí se jiný patnáctiletý chlapec v Queensu pokusil se třemi kamarády vylézt na střechu vlaku, ale podle zpráv mu jedoucí souprava amputovala ruku, když spadl na koleje. Informaci přinesla reportáž britského deníku The Guardian.

GOOSE @GooseyMane Yo WTF!? These people just came over the Williamsburg bridge on top of the train. https://t.co/osEtX4a0cp

Podle statistik newyorského metropolitního dopravního úřadu došlo od ledna do července letošního roku již k 627 případům, kdy lidé jeli na střechách vlaků. Počet případů takzvaného surfingu v metru od ledna do května letošního roku vzrostl o stovky procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Ve stejném období loňského roku došlo k pouhým 68 incidentům a v roce 2020 k 97 incidentům, uvedli úředníci. Obětí jsou desítky, stejně tak i počty zranění.

Nic nového pod sluncem

Na střechách vagonů odvážlivci jezdili a také při něm umírali prakticky již od prvních let existence železničních dopravních systémů. V průběhu času, počínaje druhou polovinou 19. století, se spolu se zvětšováním velikosti a rychlosti vlaků zvyšovaly i počty takových zaznamenaných případů.

Ve Spojených státech se cestování na střechách stalo běžným dopravním prostředkem po americké občanské válce, kdy se železnice začala tlačit na západ. Oblíbený způsob dopravy to byl zejména mezi migrujícími dělníky, jimž se začalo říkat hoboes – vandráci. Nadále ho hojně využívali zejména ti, kteří si nemohli dovolit jinou dopravu. Platilo to zejména v dobách rozsáhlých ekonomických útlumů, jako byla velká hospodářská krize.

Surfování na vlacích se coby extrémní koníček objevilo nejprve v Jihoafrické republice až v 80. letech 20. století zejména mezi teenagery z chudých rodin. Poté se kratochvíle začala objevovat i v dalších zemích po celém světě. V roce 1988 média zaznamenala, že v Riu de Janeiru surfují na vlacích teenageři ve věku 13 let! V 90. letech 20. století se surfování na vlacích příměstského systému stalo populární v Evropě mezi mladými lidmi, kteří žili v blízkosti železničních tratí.

Jde o to se vyhecovat

Teprve nástup sociálních sítí, kde se svými výkony mohou chlubit, přinesl mocný rozvoj této aktivity. Redakci Guardianu se k tématu svěřil i mladík Ken, který žije v Brooklynu. „Minulý týden jsem jel vlakem ze stanice Delancey-Essex na Manhattanu, když do něj nastoupila skupina asi osmi chlapců s batohy na zádech,“ vzpomíná Ken. Někteří podle něj vypadali nanejvýš na dvanáct let. „Začali se navzájem hecovat, pak využili zábradlí mezi vagony metra, aby vylezli na střechu. To už se vlak řítil přes williamsburský most,“ říká mladý Newyorčan.

„Když jsme v plné rychlosti přejížděli most, slyšeli jsme skrze střechu vagonu jejich kroky. Měl jsem samozřejmě docela obavy. Pokud někdo uklouzne a spadne, je konec hry,“ říká Ken. Podle něj je smutné vidět jejich bezstarostný přístup k životu i to, jak podléhají tlaku vrstevníků. „A dělají neuvěřitelně hloupé věci,“ dodává mladík.

Také třicetiletý Newyorčan, který si říká D-Side, se deníku Guardian svěřil se svými zážitky se surfováním na vozech newyorského metra. S kamarády začal jezdit na jeho vagonech už jako teenager, když mu jednoho dne ujel vlak a on se rozhodl, že se chytne posledního vozu. Zážitek byl podle něj vzrušující jako nic na světě a dokonce prý návykový. „Je to dobrý pocit, i když je to úplně bezvýznamné. Proč někdo skáče padákem? Proč někdo bere drogy? Líbí se jim, jaký to v nich vyvolává pocit. A pak se za tím honí znovu a znovu. S vlaky je to totéž,“ říká D-Side.

Brzy však měl tragickou nehodu jeho nejlepší přítel Alex Nasad. Newyorský graffiti umělec zahynul v roce 2002, když surfoval na vlaku metra v Uptownu, narazil hlavou do jednoho z podpěrných trámů. „Myslím, že byl úplně namol. Do prdele, musím okamžitě pryč,“ vzpomínal na okamžik nehody D-Side. Po smrti kamaráda se zapřísáhl, že už na střechách jezdit nebude. „Spousta lidí, které znám a kterým jsem to řekl, je teď už mrtvá. Takže momentálně nemám jednoznačnou odpověď na to, jak lidem v tomhle zabránit,“ říká mladík.

Zábava výhradně mladých

Adrenalinová kratochvíle surfování na vlacích se v New Yorku datuje více než sto let zpět. Archivy místních novin zmiňují zmrzačení nebo smrt lidí při jízdě na střeše vlaku již v roce 1904, v prvním roce otevření tamějšího metra. Tehdy dva chlapci ve věku třináct a čtrnáct let přišli o život ve chvíli, kdy je ze střechy vagonu vlaku jedoucího na nádraží Grand Central smetla mostní konstrukce. Jeden z mladíků zemřel na místě, druhý utrpěl těžká zranění. Jedna věc, zdá se, se v průběhu desetiletí vůbec nezměnila: oběti jsou mladí muži. Jak se píše v článku o surfování v metru v New York Times z roku 1991: riziko je to největší lákadlo.

V roce 2016 se při pokusu o surfování v metru v Brooklynu zabil pětadvacetiletý influencer z Instagramu, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu. O rok později v Bronxu zahynul třicetiletý surfař poté, co ze soupravy spadl a ta ho přejela. O dalších dvanáct měsíců později zasáhl výboj z troleje 24letého muže poté, co vyšplhal na střechu příměstského vlaku po zápase baseballových Yankees.

V roce 2019 se při surfování na střeše vlaku zabil 14letý chlapec jménem Eric Rivera. „Nemůžu uvěřit, že by takhle riskoval život,“ řekla po tragédii jeho matka místnímu listu The City. „Jakou z toho mohl mít radost? Co je to za zábavu? Nechápu to!“ Loni zahynul při surfování v metru i dvaatřicetiletý mladík, když spadl na koleje a přejela ho souprava.

Jen málokdo zná důsledky této zábavy lépe než lékaři, kteří ošetřují oběti. „Jednou jsem ošetřoval surfaře, který měl hrozná zranění hlavy,“ říká lékař z velké úrazové nemocnice v New Yorku, který si přál zůstat v anonymitě. Vzpomíná, jak se ostatní lékaři v nemocnici o mladíkovi vyjadřovali s despektem. „Jejich obvyklá reakce byla, že je to hloupost, co dělají.„Lidé žijí svoje šílené životy a na nás chtějí abychom toho byli svědky,“ dodává smutně lékař.

„Jízda mimo vagony metra je bezohledná a extrémně nebezpečná. Takové chování může mít hrozné následky, což se pravděpodobně stalo i mladému muži, který byl v pondělí těžce zraněn,“ komentoval v mailovém prohlášení vedoucí bezpečnosti a ochrany podzemní dráhy Patrick Warren poslední nehodu. Pokuta za jízdu mimo vlak je směšná. V New Yorku Činí pouhých 75 dolarů.

Tlak sítí je velký

Počet newyorských obětí surfování na vlaku odráží rostoucí celosvětový trend zranění a úmrtí v důsledku kaskadérských kousků prezentovaných na sociálních sítích. Algoritmy aplikací odměňují uživatele za vytváření extrémního obsahu, někdy jako součást virálních „výzev“, na které mladí slyší. „Návrat surfování na vlacích stoprocentně souvisí s používáním sociálních médií, které zintenzivnilo touhu lidí po pozornosti,“ říká bývalý surfer D-Side. Lidé se podle něj honí za výjimečnými zážitky. Záleží jim na názorech ostatních lidí. „Záleží jim na tom, aby byli někým, kdo si udělá jméno. Také proto je čím dál víc lidí, kteří chtějí všechno hned teď,“ dodává.

Dnes je z něj otec, který se už nehoní za adrenalinem. „Vzrušení teď hledám v tom, že sleduji, jak moje děti rostou,“ řekl. „Upřímně řečeno, mám štěstí, že jsem vůbec tady,“ uzavírá podle The Guardianu někdejší surfař na střechách.