V pátek se bude konat soudní slyšení o naléhavé žádosti měst New York a New Jersey obnovit financování tunelu Gateway Hudson River před tím, než během dne stavba projektu ustane a tisíc stavebních dělníků přijde o práci. Trump zmrazil financování projektu v říjnu.
Demokratická senátorka z New Yorku Kirsten Gillibrandová ve čtvrtek Trumpův návrh označila za směšný. „Práva na pojmenování nejsou směnitelná v rámci jakýchkoliv vyjednávání, stejně jako důstojnost Newyorčanů... Prezident nadále upřednostňuje svůj narcismus před dobře placenými pracovními místy chráněnými odbory, které tento projekt poskytuje, a nad mimořádným ekonomickým dopadem, který tunel Gateway bude mít,“ řekla.
Centrum, kde si Trump předal cenu míru, přidalo do názvu jeho jméno
Stavební projekt, na který bylo vyčleněno přibližně 15 miliard dolarů federální podpory za vlády tehdejšího prezidenta Joea Bidena, zahrnuje opravy stávajícího tunelu a výstavbu nového tunelu pro osobní železniční dopravu společnosti Amtrak a státních příměstských linek mezi New Jersey a Manhattanem.
Guvernérka státu New York Kathy Hochulová na Trumpův návrh reagovala na sociálních sítích protinávrhem, podle kterého by se mrakodrap Trump Tower přejmenoval po ní.
Trumpovi spojenci už po prezidentovi přejmenovali Americký mírový institut (USIP). O pár týdnů později se Trumpovo jméno objevilo také na budově kulturního Kennedyho centra v hlavním městě. Nově nese název Trumpovo-Kennedyho centrum.
