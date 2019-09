Do Trumpovy budovy v New Yorku vjelo auto, zastavilo se ve vstupní hale

Podle deníku The New York Post se černý mercedes vymkl kontrole. Kolem 20:40 místního času prorazil skleněné dveře do haly luxusní 40podlažní rezidenční budovy Trump Plaza v ulici Huguenot Street. U nehody zasahovala policie i záchranáři.



Dva byli lehce zraněni, uvedl mluvčí strážců zákona, podle kterého náraz nevypadá jako úmyslný útok.

Podle deníku The New York Times se lehce zranil řidič a nejméně jeden další člověk.

Informace o řidiči mercedesu nebyly dosud zveřejněny. Pracovníci Trump Plaza ho po nehodě přiměli vystoupit a usadili jej na pohovku. Nic neříkal, napsal na Twitteru reportér Tony Aiello.



Komplex Trump Plaza zahrnuje i obchodní centrum a fitness centrum. Realitní magnát Trump rád pojmenovává nemovitosti po sobě, příkladem je i jeho Trump Tower.

Šest z deseti Američanů neschvaluje způsob, jakým Trump vykonává prezidentský úřad, ukázal v srpnu vydaný průzkum. USA čekají příští rok nové volby hlavy státu.