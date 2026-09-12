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Bin Ládin je odhodlán zaútočit v USA. CIA zveřejnila tajná varování před útoky

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  9:50
Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29 minut později se zřítila i první věž Světového obchodního centra. Letecké snímky zveřejnili newyorští policisté až loni. | foto: Greg Semendinger, NYC Police

Archivní záběr z 11. září 2001, kdy teroristé zaútočili na Světové obchodní...
O útoku na druhou věž Světového obchodního centra se okamžitě dověděl i...
Muž padající ze severní věže Světového obchodního centra v New Yorku (11. září...
Archivní záběr z 11. září 2001, kdy teroristé zaútočili na Světové obchodní...
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Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zveřejnila 69 dosud veřejnosti neznámých zpravodajských zpráv určených prezidentům Billovi Clintonovi a Georgi W. Bushovi, které se týkají sítě Al-Káida. Reporty pokrývají období od února 1998 do 12. září 2001.

Dokumenty jsou částečně začerněné a poskytují podrobnosti o tom, co služba oběma prezidentům či jejich poradcům sdělovala.

Spojené státy si v pátek připomněly 25. výročí teroristických útoků, při nichž únosci narazili civilními letadly do dvojice mrakodrapů v New Yorku a komplexu ministerstva obrany. Při útocích zahynulo téměř 3000 lidí.

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Hrozby týkající se terorismu nebyly před 11. zářím 2001 podle analytiků CIA hlavním předmětem zájmu při sběru zpravodajských informací. Ze zveřejněných zpráv sice vyplývá, že CIA věděla o úmyslu Al-Káidy zaútočit na Spojené státy, podoba útoku ale nebyla zřejmá. Informace zůstávaly skrovné, nejasné a neúplné.

Zprávy přesto v průběhu let přinášely jednotlivá varování, podle nichž vůdce Al-Káidy Usáma bin Ládin zvažoval útoky v USA nebo proti americkým cílům v zahraničí. Zpravodajci například zachytili informace o plánech zaútočit na nákupní centrum ve Washingtonu, získat materiál pro výrobu jaderné bomby, použít chemické zbraně nebo unést Američana.

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Jedna ze zpráv ze září 1998 obsahuje informaci, že Al-Káida by „mohla vletět letadlem naplněným výbušninami do amerického města“.

Zpráva z prosince téhož roku uvádí, že bin Ládin a jeho spojenci „se připravují na útoky v USA, včetně únosu letadla“.

Stanice CNN podotýká, že nově zveřejněné dokumenty zásadně nemění pohled historiků zabývajících se zpravodajskými službami na to, co vláda USA věděla před útoky, ani na to, jak selhala při jejich předvídání.

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Komise, která útoky z 11. září vyšetřovala, už ve své zprávě z roku 2004 uvedla, že zpravodajské služby na hrozbu ze strany Al-Káidy upozorňovaly dva po sobě jdoucí prezidentské týmy. Nedokázaly ale dostatečně přesně vyhodnotit rozsah a naléhavost hrozby ani si mezi sebou předat všechny důležité informace. Jednotlivé agentury navíc pracovaly do značné míry odděleně, takže jejich analytici nedokázali poskládat dílčí poznatky do celkového obrazu.

Výrazné varování přišlo 6. srpna 2001. CIA tehdy v dokumentu s titulkem „Bin Ládin je odhodlán zaútočit v USA“ uvedla, že členové Al-Káidy už roky žijí nebo cestují po USA a že skupina tam zřejmě udržuje podpůrnou síť. FBI zároveň evidovala podezřelou aktivitu odpovídající přípravám únosů či jiných útoků, včetně nedávného sledování federálních budov v New Yorku.

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Poslední zpráva před útoky z 11. září je datována k 28. srpnu 2001. Zdůrazňuje, že Al-Káida představuje hrozbu, ale nezmiňuje se o útocích na území USA ani o útocích pomocí letadel.

Zveřejněné materiály nekončí samotnými údery. Poslední dokument CIA pochází ze 4 hodin ráno 12. září 2001 a zachycuje první informace o jejich plánování. CIA v něm cituje Araba z Kandaháru, podle kterého příprava trvala dva roky. Útoky podle něj představovaly „začátek hněvu“.

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