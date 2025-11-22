Místo sporů úsměvy a chvála. Trump si notoval s Mamdanim v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským starostou Zohranem Mamdanim. Politici byli vůči sobě vřelí a přátelští. Trump přitom budoucího starostu největšího amerického města dříve častoval nadávkami jako komunistický šílenec, zatímco Mamdani označil prezidentovu vládu za autoritářskou.
Americký prezident Donald Trump se v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským starostou Zohranem Mamdanim. Politici byli vůči sobě vřelí a přátelští. (21. listopadu 2025) | foto: Jonathan ErnstReuters

Příští starosta New Yorku Zohran Mamdani. (4. listopadu 2025)
Rama Duwaji a Zohran Mamdani
Trump a Mamdani hovořili o dostupnosti bydlení, cenách potravin a energií nebo svých společných cílech pomoci New Yorku.

Devětasedmdesátiletý republikánský prezident byl podle agentury AP překvapen „skvělým“ setkáním s 34letým demokratickým starostou, který jej údajně ohromil a který také překvapí „některé konzervativní lidi“.

ANALÝZA: Do roka a do dne, Donalde. Trump dostal první velkou ťafku

„Budeme mu pomáhat, aby se splnil sen všech - mít silný a velmi bezpečný New York,“ řekl Trump. „Na prezidentovi si opravdu vážím toho, že naše setkání se nezaměřovalo na neshody, kterých je mnoho, ale na společný cíl, kterým je služba obyvatelům New Yorku,“ odvětil Mamdani.

Prezident například odmítl Mamdaniho kritiku ohledně deportačních razií jeho administrativy nebo tvrzení, že se chová jako despota.

Zvoleného starosty se naopak několikrát zastal, když mu novináři kladli nepříjemné otázky, a byl shovívavý vůči Mamdaniho dřívějším výrokům na jeho adresu, podotkla AP.

Trump odstoupil od svých hrozeb

Mamdani o schůzku požádal proto, aby s Trumpem promluvil o možnostech zvýšení dostupnosti bydlení v největším americkém městě.

Prezident prohlásil, že by mu možná chtěl pomoci, v minulosti přitom pohrozil, že New Yorku odebere federální finanční prostředky, pokud spolu nebudou oba muži vycházet. V pátek ale od svých hrozeb odstoupil.

Úspěšná umělkyně s vlastními názory. Kdo je žena nového starosty New Yorku

Mamdani, který se postu starosty ujme 1. ledna, je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Trump a další republikáni v Ugandě narozeného muslima opakovaně označují jako komunistu, což Mamdani odmítá.

Prezident mu dříve také pohrozil, že jej nechá zatknout, pokud splní své hrozby, že nebude spolupracovat s newyorskými imigračními úředníky.

Trumpova vláda žaluje Kalifornii kvůli překreslení volebních obvodů

Americký prezident v kampani podporoval hlavního soupeře demokrata - exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma - a varoval, že městu zablokuje federální finance, pokud Mamdani vyhraje.

Agentura Reuters poznamenává, že americká federální vláda má ve fiskálním roce 2026 New Yorku poskytnout 7,4 miliardy dolarů (přes 155 miliard Kč), což odpovídá 6,4 procentům výdajů milionové metropole.

