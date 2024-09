Starosta New Yorku čelí obžalobě, dříve prověřovali jeho vazby na Turecko

Starostu New Yorku Erica Adamse obžalovali, a to zřejmě v souvislosti s financováním jeho kampaně z roku 2021. Demokratický politik uvedl, že je obžaloba postavená na lžích a že rezignovat nehodlá. Adamse by však mohla z čela vedení nejlidnatějšího amerického města odvolat guvernérka státu New York Kathy Hochulová.