Kde máte manželku? ptal se Erdogan Muska, který na jednání přišel i se synem

„Kde máte manželku?“ zeptal se Erdogan lehce zaskočeného Muska. Ten se totiž na jednání v New Yorku objevil se svým malým synem X AE A-Xii a i během společného focení ho měl na rukou. „Je v San Francisku, žijeme odděleně, proto se o syna většinou starám já,“ odpověděl americký magnát.

Odpověď zase, zdá se, překvapila tureckého prezidenta, mimochodem otce čtyř potomků, který se jako většina politiků rád nechává fotit s dětmi. Muskovu chlapci během schůzky také předal fotbalový míč. Tříletý X AE A-Xii je nejmladším synem šéfa Tesly a dalších firem včetně sociální sítě X (dříve Twitter).

„Až kluk trochu vyroste, budu se moci mnohem více zapojit i já sám. Myslím, že spolu podnikneme něco podobného, co jsme dělali s mými dalšími dětmi,“ těšil se Musk krátce po chlapcově narození. Do New Yorku ho nyní vzal na Valné shromáždění OSN, kterého se účastní i Erdogan.

Prezident Muska na schůzce požádal, aby nechal postavit další továrnu Tesly v Turecku. Tesla má v současné době šest továren a sedmou staví v mexickém státě Nuevo León. Cílem firmy je do roku 2030 prodávat 20 milionů aut ročně. Loni jich prodala asi 1,3 milionu.

Přijeďte na Teknofest, pozval Erdogan Muska

Podle tureckého ministra průmyslu a technologií Mehmeta Fatiha Kacira, který byl rovněž členem delegace, Musk o Turecku řekl, že je „mezi nejdůležitějšími kandidáty pro investice Tesly“. Mimo to se Erdogan údajně zajímal o možnost spolupráce s Muskovou společností SpaceX, jedním z příkladů jsou podle prezidentské kanceláře satelity Starlink.

Musk uvedl, že SpaceX hodlá zajistit potřebnou licenci, aby je Turecku mohla nabídnout, píše agentura AP. Portál Middle East Eye (MEE) pak připomíná, že se Ankara ke službě zajišťující internet stavěla odmítavě. Selhala také snaha pomoci tímto způsobem Turkům v době, kdy se vzpamatovávali z ničivého zemětřesení, které v únoru zabilo desetitisíce lidí zejména na jihu Turecka.

„Turecká vláda ještě Starlink neschválila. SpaceX ho může poslat hned, jak bude schválen,“ řekl Musk 6. února, tedy v den prvních otřesů. Podle MEE se Erdoganova vláda obávala, že s Muskovým internetem ztratí kontrolu nad internetem v Turecku a nebude ho moci cenzurovat tak jako dosud.

Na přetřes pak přišel i turecký vesmírný program nebo vývoj armádních dronů, což je podle Erdogana důkaz, že je Turecko „mezi nejdůležitějšími zeměmi v oblasti vyspělých technologií“. V této souvislosti také Muska pozval na turecký festival Teknofest, který je přehlídkou tureckých vynálezů na poli technologií.

Ten se konal už před letošními prezidentskými volbami a Erdogan, usilující o další mandát, na něm osobně vystoupil a mladé hrdé Turky vábil slovy o turecké šikovnosti. Teknofest sponzoruje firma Baykar, výrobce známých bayraktarů, jež slavily úspěchy zejména na začátku války na Ukrajině.

Muskova firma SpaceX už na oběžnou dráhu vynesla turecké satelity Turksat 5A a 5B. Mustafa Varank, předseda průmyslové komise tureckého parlamentu, řekl, že Turecko nyní zvažuje, že znovu využije SpaceX, tentokrát pro další generaci družic Turksat 6A. A naznačil, že by SpaceX mohla dopravit prvního tureckého astronauta na vesmírnou stanici Axiom, která je stále ve výstavbě.