„Zamával mi na rozloučenou a pak celé jeho tělo ochablo,“ říká Adrienne Jones-McAllisterová, vdova po Keithu McAllisterovi. Na magnetickou rezonanci šla kvůli svému koleni a manžela požádala, aby jí po vyšetření přišel pomoct slézt dolů. Muž měl však na sobě podle jejích slov zhruba devítikilový řetěz, který používal na zátěžový trénink.

To, že si ho nesundal, se jednašedesátiletému Američanovi stalo osudným. „Přístroj ho v momentě roztočil, přitáhl a on do něj vrazil,“ popisuje vdova. Žena nyní tvrdí, že za tragédii mohou zaměstnanci ordinace. Návštěva z minulého týdne nebyla její první a i dřív měl prý manžel na sobě tento řetěz. I tamní pracovníci ho podle ní viděli, údajně se také s jedním z nich bavili o tom, jak velký řetěz to je.

Technik se pak muže snažil od stroje odtáhnout. „Volala jsem: ‚Můžete to vypnout? Zavolejte policii. Udělejte něco. Vypněte tu zatracenou věc!‘“ líčí s tím, že její muž poté, co jej dokázali z rezonance vytáhnout, utrpěl sérii infarktů. Následně byl prohlášen za mrtvého.

Magnetická rezonance pro získávání snímků lidského těla využívá silné magnetické pole. Proto jsou všichni pacienti ještě před vstupem do ordinace vyzváni, aby si sundali všechny kovové předměty, jako jsou šperky, hodinky či pásky s přezkou.

„Oběť mužského pohlaví měla na krku velký kovový řetěz, který ji vtáhl do stroje, což mělo za následek zdravotní příhodu,“ uvedlo policejní oddělení okresu Nassau, které incident vyšetřuje.