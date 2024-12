Útočník v newyorském metru zapálil cestující. Pak se díval, jak jeho oběť hoří

KLDR pošle do Ruska další vojáky a techniku, tvrdí jihokorejská armáda

Severní Korea do Ruska do bojů proti Ukrajině zřejmě pošle další vojáky a techniku. Tvrdí to podle agentury Jonhap jihokorejská armáda. Kyjev odhaduje, že v západoruské Kurské oblasti je po boku...