Newyorské řidiče děsila u silnice velká koule, vyklubal se z ní čtyřmetrový had

Podivná velká koule ležící u silnice na newyorském Long Islandu vyděsila kolemjedoucí řidiče natolik, že přivolali policisty. Ti zjistili, že jde o více než čtyřmetrovou mrtvou krajtu stočenou do klubíčka. Policisté nyní vyšetřují, jak se krajta mřížkovaná dlouhá rovných 425 centimetrů dostala do New Yorku, kde je nezákonné chovat tento druh hadů jako domácí mazlíčky.