Přivolaní policisté v neděli našli Ninu Kravcovovou ležet v bezvědomí na posteli v kaluži krve. Na obličeji a hlavě měla tržné rány. Navzdory rychlému převozu do nemocnice seniorka svým zraněním podlehla.
Její spolubydlící, Galinu Smirnovovou, vyšetřovatelé zatkli a obvinili z vraždy. Žena trvá na své nevině. Soudce podle deníku The New York Times (NYT) nařídil její vazbu bez možnosti propuštění na kauci. Zadržená rovněž musí podstoupit psychiatrické vyšetření.
Policie na místě činu objevila částečně rozebraný invalidní vozík. Jedna z jeho opěrek nohou ležela na podlaze pokoje pokrytá krví, druhou našli kriminalisté ležet venku na chodníku před pečovatelským domem. Podle amerických médií se právě opěrka stala vražednou zbraní.
Svědek uvedl, že viděl Smirnovovou, jak si myje ruce v umyvadle v koupelně. Její župan byl celý od krve.
Stanice ABC uvádí, že devětaosmdesátiletá Kravcovová se narodila na Ukrajině a byla přeživší holokaustu.
„Způsob, jakým zemřela, je jako z hororu od Stephena Kinga,“ řekl stanici Randy Zelin – právník rodiny oběti. Podle ní Smirnovová trpěla demencí a pečovatelský dům pochybil, když ji nedávno přiřadil na pokoj ke Kravcovové, aniž by nad ní zvýšil dohled.
Pečovatelský dům Seagate, jenž se stará o 360 seniorů, incident nekomentoval. Centrum se podle NYT v posledních letech stalo předmětem několika soudních sporů, v nichž čelil obvinění ze zabití z nedbalosti, zanedbání péče nebo porušení zákonných předpisů.