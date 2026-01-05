Peklo, jímž prošla známá jména. Madura odvezli k soudu z vězení plného násilí

Sean „Diddy“ Combs, Luigi Mangione i Joaquín „Prcek“ Guzmán. Vězením v newyorském Brooklynu už kromě zadrženého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy Cilie Floresové prošla mnohá známá jména. Plejáda prominentních vězňů však není to jediné, čím je tato vazební věznice známá. Už dekády ji provázejí násilí a nelidské podmínky. Maduro zde čekal předtím, než jej v pondělí převezli k soudu.

V pondělí odpoledne SEČ helikoptérou a obrněnými vozy přepravili Madura a jeho ženu na Manhattan do budovy soudu, před který je později během dne předvedou. Předcházející den pár strávil v obávaném zařízení v jiném koutě New Yorku, Brooklynu. Oba Venezuelany oblečené do vězeňského úboru doprovázeli ozbrojení agenti Agentury pro potírání narkotik (DEA). Podle stanice BBC Maduro lehce kulhá.

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
Muž s venezuelskou vlajkou stojí před Metropolitním detenčním centrem (MDC) v newyorském Brooklynu. (4. ledna 2026)
Metropolitní detenční centrum (MDC) v newyorském Brooklynu (3. ledna 2026)
Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA. Pondělní předvedení před soud bude nejspíš krátké. Očekává se, že Maduro i jeho žena odmítnou vinu a že soudce nařídí, aby byli nadále zadržováni. V takovém případě se vrátí do brooklynské cely.

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

„To vězení je peklem na zemi pro každého, kdo má tu smůlu, že tam žije,“ prohlásil předloni o místě Madurova nynějšího pobytu americký obhájce a bývalý prokurátor z Manhattanu Mark Bederow. Budova Metropolitního detenčního centra (MDC) v newyorském Brooklynu se poprvé otevřela začátkem devadesátých let a dnes pojme až 1 300 vězňů a vězeňkyň.

Obvykle v ní dočasně končí ti, kteří čekají na svůj proces u soudů na Manhattanu nebo v Brooklynu, a po vynesení verdiktu se přesouvají jinam. Stejně jako Maduro a jeho choť. Kromě venezuelského autoritáře takto v MDC čekaly mnohé slavné osobnosti. Například slavní zpěváci, hudební producenti a odsouzení sexuální predátoři R. Kelly a Sean „Diddy“ Combs, ale i podvodník s kryptoměnami Sam Bankman-Fried.

Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení

Už před Madurem si v něm poseděl i jeden prezident. Hondurasan Juan Orlando Hernández, odsouzený za pašování kokainu, už je nicméně znovu na svobodě. Koncem loňského roku mu šéf Bílého domu Donald Trump udělil milost. Část své vazby tu také strávil nechvalně proslulý mexický narkobaron Joaquín „Prcek“ Guzmán.

Na svůj soud si tu počkala i spolupracovnice finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová, která si postěžovala na přetékající odpady, nedostatek vody i extrémně přísný dohled arogantních dozorců.

V současnosti je za zdmi MDC i spoluzakladatel mexického kartelu Sinaloa Ismael „El Mayo“ Zambada García nebo mladý Američan Luigi Mangione, který stále čeká na trest za vraždu šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare (UHC) Briana Thompsona.

Vězením sice prošla známá jména, o prestižní ani luxusní zařízení však v žádném případě nejde. Brooklynské MDC je proslulé problémy s násilím vězňů i dozorců, sebevraždami, potížemi s kanalizací nebo zimními výpadky proudu a topení, píše deník The Times s tím, že několik dozorců skončilo u soudu za bití a sexuální zneužívání zadržených.

Například v roce 2020 v MDC zemřeli dva vězni – jeden z nich poté, co mu dozorci nastříkali pepřový sprej do obličeje, dali mu pouta na ruce a nohy a nechali ležet. Muž, který právě trpěl psychickými problémy, byl později prohlášen za mrtvého. Předloni tam zase dva vězně zabili sami spoluvězni. U dozorců se vyšetřovalo také přijímání úplatků a pronášení kontrabandu.

Milý kluk, který obhajoval Unabombera. Kdo je dopadený vrah šéfa pojišťovny?

Brooklynské vězení má takovou pověst, že se tam soudci podle jednoho z nich obávají zadržené posílat, jiní zase občas dávají odsouzeným nižší tresty jako „odškodné“ za čas strávený v MDC, píše Axios, podle nějž si vězni stěžují i na jídlo zamořené červy. Jsou tam „nebezpečné, barbarské podmínky“, popsal soudce Gary Brown.

„Obvinění z nedostatečného dohledu, bezuzdných útoků a nedostatku odpovídající lékařské péče jsou podložena rostoucím množstvím důkazů, přičemž některé případy jsou nezvratné. Vládne tam chaos a nekontrolované násilí,“ dodal. Odkázal přitom na případ pobodaného muže, kterého dozorci nechali pětadvacet dní bez pomoci v cele.

V MDC je nicméně křídlo pro zadržené, kteří vyžadují speciální ochranu. Právě tam jsou zřejmě nyní venezuelský prezident a jeho manželka, stejně jako jeho bývalý šéf špionů Hugo Carvajal nebo Anderson Zambrano-Pacheco, údajný člen venezuelského gangu Tren de Aragua.

Epsteinovu „dohazovačku“ před verdiktem hlídají, aby nespáchala sebevraždu

Úřady se navíc podmínky v MDC v posledních letech snaží vylepšit. Podle svých prohlášení zvýšily počty zaměstnanců, investovaly do oprav elektrického vedení, kanalizace i systémů ústředního topení. A loni v září vzkázaly, že je budova pro vězně bezpečná a i díky poklesu celkového počtu „ubytovaných“ významně klesla míra zločinu a pašování kontrabandu.

V Madurově případě by mohlo trvat déle než rok, než se sejde porota, která posoudí důkazy proti nim, píše The New York Times. V pozdější fázi procesu budou obžalovaní s vysokou pravděpodobností tvrdit, že jako hlavy státu mají imunitu před trestním stíháním v cizí zemi, uvedl americký právník a profesor Andrew Weissmann v rozhovoru s rádiem BBC Radio 4. Americká vláda podle něj nejspíš bude argumentovat tím, že neuznává Madura jako legitimního prezidenta.

5. ledna 2026

5. ledna 2026

5. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:47

