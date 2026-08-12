VIDEO: Zatancuj a máš slevu, nabídla benzinka v New Yorku. Zákazníci neváhali

„Nevím přesně, kolik lidí do toho šlo, ale bylo jich hodně,“ popsal manažer provozovny ve městě Halfmoon Nickolas Shafer stanici CBS News.
Slevová akce byla jednodenní a uskutečnila se 30. července. Video zachytilo tři stálé klienty, kteří se před kamerou neostýchali. „Zúčastnili se i jiní zákazníci, ale nechtěli se nechat natočit,“ řekla Paulina Sirtoriová, která zodpovídá za komunikaci čerpací stanice a je autorkou videa.
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To na sociálních sítích zhlédly miliony lidí. Řada z nich napsala, že jim vykouzlilo úsměv na tváři, protože zachytilo lidi se smyslem pro humor. Další poznamenali, že by za slevu také byli ochotni zatančit.
Shafer naznačil, že čerpací stanice slevovou akci pro velký úspěch uspořádá znovu.