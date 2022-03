V New Orleans řádilo tornádo. Záchranáři zatím nemají zprávy o zraněných

Nad městem New Orleans v americkém státu Louisiana se v úterý přehnalo tornádo. To se vytvořilo během bouře, která už dříve zasáhla Texas a Oklahomu. Nepřízeň počasí si zatím vyžádala jednu mrtvou, několik desítek zraněných a značné materiální škody. Bouře doprovázené prudkými lijáky nejsou v New Orleansu ničím neobvyklým, málokdy se ale stává, že by město zasáhlo tornádo.