Sesuv útesu na oblíbenou kalifornskou pláž zabil tři lidi a další zranil

Zhruba devět metrů dlouhý kus útesu se zřítil na pláž Grandview u města Encinitas severně od San Diega, oblíbenou především surfaři. Televize KNSD přinesla z helikoptéry záběry na plážová lehátka, ručníky, surfová prkna a hračky rozmetané po písku.

Nezasažení rekreanti a plavčíci z blízké pozorovací plošiny se pustili do prohrabování velké kupy pískovce ve snaze vyprostit zpod ní oběti.

„Viděl jsem plavčíky a dobrovolníky horečně vyprošťovat lidi,“ řekl listu Sand Diego Union-Tribune Jim Pepperdine, který žije blízko místa neštěstí. Řekl, že viděl lidi, jak se snaží oživovat ženu, pak bylo její tělo přikryto.

The City has confirmed that two of the three victims that were transported to local area hospitals earlier today have succumbed to their injuries. This brings the total fatalities from this incident to three. Beachgoers should continue to use caution when visiting beach areas. pic.twitter.com/sTQdhQZIKh