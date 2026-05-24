Pamatuju si svoji pracovní stáž v Berlíně, psal se rok 2011 a Státy i pro tohle multi-kulti dynamické město s velmi nezaměnitelným historickým sex-appealem byly pořád metou.
Nebo přinejmenším parťákem, se kterým se dalo vždycky počítat.
Jenže pak se v lednu 2017 v Bílém domě objevil někdo. Někdo, kdo americkou předvídavostí, tak důležitou pro německou povahu, otřásl od základů. Kdo postavil Německo do role školáčka. Kdo dokonale přeházel Němcům jejich perfektně složený šatník světonázoru. Donald Trump.
„Evropa? Evropa není Evropa. Evropa nemluví jedním jazykem, obrazně řečeno. To je náš hlavní problém. Ne Amerika.“