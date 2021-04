Symbol přátelství. USA posílí v Německu kontingent o dalších 500 vojáků

„USA stahování vojsk z Německa neplánují,“ řekl Austin při návštěvě Berlína s tím, že počet amerických vojáků se naopak zvýší. Němečtí novináři na tiskové konferenci označili zprávu jako překvapivou, protože po Bidenově ohlášeném plánu vojáky z Německa nestahovat bude jejich počet naopak ještě navýšen. Oznámení přišlo navíc v době, kdy Rusko posiluje své vojenské kapacity u hranic s Ukrajinou.



„Je to symbol upřímného přátelství,“ řekla německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová s tím, že věří, že noví vojáci i jejich rodiny naleznou v Německu druhý domov. Austinovi poděkovala, že do země přijel i přes složitou epidemickou situaci. „I já doufám, že budu moci brzy využít pozvání do USA,“ dodala.

Krampová-Karrenbauerová a Austin několikrát zopakovali, že USA s Německem si vzájemně cení svých spojeneckých svazků. Americký ministr obrany také řekl, že USA nepřipustí, aby spor o německo-ruský plynovod Nord Stream 2 vzájemné vztahy mezi Berlínem a Washingtonem ohrozil.

Austin po jednání v Berlíně odcestuje do Stuttgartu, kde sídlí velitelství amerických sil v Africe (AFRICOM). Trump zamýšlel velitelství z Německa přestěhovat, proto Berlín návštěvu Stuttgartu vnímá jako symbol obratu americké zahraniční politiky po nástupu Bidena.