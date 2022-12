Tanec kolem tanků pro Ukrajinu. USA nenápadně naléhají, Německo se zdráhá

USA by uvítaly, kdyby Německo dodalo Ukrajině tanky Leopard 2. Tvrdí to deník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na své zdroje. Berlín se zdráhá západní tanky na Ukrajinu poslat, ač jej o to Kyjev žádá.