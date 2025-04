Devatenáctiletá Charlotte Pohlová a osmnáctiletá Marie Lepereová dorazily v březnu do Honolulu z Nového Zélandu. Chtěly procestovat Havaj a pak pokračovat do Kalifornie. V USA chtěly zůstat pět týdnů. Protože preferovaly flexibilní, neplánovaný styl cestování, neměly před příletem na ostrov vybrané místo pobytu.

Americká pohraniční stráž je na letišti zadržela, protože je podezírala, že chtějí v USA nelegálně pracovat. Přesto, že měly schválený formulář ESTA, který umožňuje krátkodobý cestovní pobyt.

„Těmto cestovatelkám byl odepřen vstup poté, co se do USA pokoušely dostat pod falešnými záminkami,“ uvedla zástupkyně komisaře celní a pohraniční stráže Hilton Beckhamová v prohlášení. „Obě tvrdily, že cestují do Kalifornie, ale později přiznaly, že chtějí pracovat, což je podle amerických imigračních zákonů pro tato víza přísně zakázáno.“

Dívky portálu Ostsee-Zeitung sdělily, že hodiny trávily na letišti odpovídáním na otázky, než je v poutech odvedly do detenčního zařízení. Tam se musely svléknout před policistkami, nechat se zcela prohledat a obléct si zelenou uniformu. V zařízení spaly na plesnivé matraci a strážci je varovali, ať si dávají pozor na prošlé jídlo. Posléze je Američané vyhostili, na jejich žádost do Japonska, aby se nemusely do Německa vracet delší cestou přes Nový Zéland.

„Byl to neočekávaný šok. Všimly jsme si, co se děje v USA. Ale v ten čas jsme si nemyslely, že by se to mohlo stát i Němcům,“ řekla Lepereová s odkazem na zpřísněné pohraniční kontroly, ke kterým přistoupila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. „To bylo asi velmi naivní. Cítily jsme se tak bezmocné.“

Německé ministerstvo zahraničí případ potvrdilo. Varovalo, že samotné držení ESTA neopravňuje automaticky ke vstupu do země, finální rozhodnutí je vždy na úřednících.

USA nyní zažívají odliv zahraničních turistů, kteří se kvůli zprávám o tvrdém přístupu na hranicích bojí do Spojených států odjet. Výběrem jiných destinací též vyjadřují nespokojenost s Trumpovou zahraniční politikou. Podle údajů americké vládní agentury International Trade Administration počet příchozích ze západní Evropy poklesl o 17 procent, v v případě Německa o 29 procent.