Němci jsou černí pasažéři, Trump hrozí převelet vojáky USA do Polska

21:11 , aktualizováno 21:11

Spojené státy hrozí Německu, že z něj stáhnou část svých vojáků. Přemístit by je mohly do Polska, které na rozdíl od Berlína plní dohodu NATO o výdajích na obranu. Naznačili to američtí diplomaté. Šéf Bílého domu Donald Trump v září Polsko navštíví.