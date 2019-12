USA uvalí sankce na Němce. Nový plynovod vnímají jako bezpečnostní hrozbu

Příliš nízké výdaje Německa na obranu, zvažované zavedení amerických cel na dovoz zboží z Evropy – a nyní k tomu i americké sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2. Ten významně zvýší množství zemního plynu, které Rusko dodává do Německa. Je to další díl do skládačky napjatých vztahů mezi Spojenými státy a Německem.