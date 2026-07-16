Šestačtyřicetiletý Spahn je jedním z nejvlivnějších politiků Křesťanskodemokratické unie (CDU), jíž předsedá kancléř Friedrich Merz. Poslancem je už od roku 2002, ve čtvrtém kabinetu kancléřky Angely Merkelové byl ministrem zdravotnictví. V minulosti byl i místopředsedou CDU. S novinářem Danielem Funkem se oženil v roce 2017.
|
Německá koalice se shodla na reformě penzí i daní. Chce nastartovat ekonomiku
Ve středu Spahn oznámil, že se s Funkem stali rodiči. „Můj muž se stal otcem a já s ním,“ uvedl Spahn. „Georg je naším velkým štěstím,“ dodal. Chlapec se narodil ve Spojených státech. Při takzvaném náhradním mateřství matka odnosí, porodí a předá dítě zamýšleným rodičům.
Tuto možnost volí lidé, kteří si přejí z genetického hlediska vlastní dítě, ale nemohou jej mít přirozenou cestou ani při využití asistované reprodukce. Volí jej také často - i když zdaleka ne výhradně - homosexuální páry.
V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané. S praxí nesouhlasí mimo jiné právě Spahnova CDU. Ve čtvrtek znovu uvedla, že na zákazu trvá. „CDU má jasné stranické usnesení,“ řekla mluvčí strany. „Z pohledu naší strany by měla současná právní úprava zůstat tak, jak je,“ dodala.
V usnesení z únorového sjezdu strany stojí, že CDU na zákazu náhradního mateřství trvá, aby „se zabránilo zneužívání, vykořisťování a zdravotním rizikům“.
Káže vodu a pije víno, kritizují politika
Především na sociálních sítích se na Spahna snesla vlna kritiky. Podle některých konzervativní politik „káže vodu a pije víno“. V minulosti se totiž sám vyslovil proti legalizaci náhradního mateřství.
Podobná debata jako nyní se vedla už v dubnu, kdy narození dítěte v USA prostřednictvím náhradního mateřství oznámil i další politik CDU, známý virolog a poslanec Hendrik Streeck.
|
Náhradní matky zaslouží respekt, nedělají to pro peníze, říká šéfka kliniky
České právo náhradní mateřství výslovně neupravuje, tedy ani nezakazuje. Smlouva o náhradním mateřství by však byla absolutně neplatná.
Na počátku února česká vláda schválila novelu trestního zákoníku, podle které by se měl trestný čin obchodování s lidmi výslovně rozšířit o zneužívání náhradního mateřství, nezákonného osvojení a nuceného sňatku.