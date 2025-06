kh Kateřina Havlická Autor:

9:30

I německý kancléř Friedrich Merz má ze své návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě, tak jako jiní světoví politici, „virální“ video. Trump mu totiž po slovech o výročí vylodění spojenců v Normandii vmetl do tváře, že pro německý národ to moc příjemný den nebyl. Merz se ovšem nenechal zaskočit a odpověděl, že to bylo osvobození jeho země od nacismu.